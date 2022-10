Xi Jinping reconduit pour un troisième mandat à la tête du Parti communiste chinois

Xi Jinping a été reconduit à la tête du Parti communiste chinois pour un troisième mandat, première étape avant sa reconduction à la tête du pays. Un nouveau Comité permanent du parti a été également formé, composé de ses proches alliés.

Le président chinois Xi Jinping a été reconduit le 23 octobre à la tête du Parti communiste. L'homme fort de Pékin a promis de «travailler dur dans l'accomplissement» de ses «tâches», immédiatement après avoir obtenu un troisième mandat de cinq ans, par un Comité central largement remanié du Parti communiste chinois (PCC).

Au Grand palais du peuple à Pékin, Xi Jinping, qui préside la Chine depuis dix ans, est arrivé ce 23 octobre à la tribune surmontée de la faucille et du marteau. Il était suivi des six autres hommes nommés au sommet du pouvoir chinois, tous des alliés.

Xi Jinping a «remercié sincèrement l'ensemble du parti pour [sa] confiance» en la nouvelle équipe dirigeante. «La Chine ne peut pas se développer sans le monde et le monde a aussi besoin de la Chine», a ensuite affirmé devant la presse le dirigeant, également reconduit aux commandes de l'armée chinoise.

En une décennie à la tête du pays, le président chinois a réussi le pari de faire de la Chine la deuxième économie mondiale, dotée d'une des armées les plus puissantes au monde. «Nous avons créé deux miracles : un développement économique rapide et une stabilité sociale à long terme», s'est-il aussi félicité.

Xi Jinping devra cependant faire face à d'autres défis pour son économie, notamment l'impact de sa politique «zéro Covid» ou encore une rivalité exacerbée avec les Etats-Unis.

Le dirigeant chinois a reçu les «félicitations les plus chaleureuses» de son homologue russe Vladimir Poutine, qui a souligné, comme le rapporte un communiqué publié par le Kremlin : «Je serai ravi de poursuivre notre dialogue constructif et notre travail commun étroit visant à renforcer les relations de partenariat global et de coopération stratégique entre nos Etats.»

Le 20e congrès du PCC s'est refermé le 22 octobre après une semaine de délibérations à huis clos, avec le renouvellement de 65% des membres du Comité central, sorte de parlement interne au parti. Au cours de leur première réunion dans la matinée du 23 octobre, les 205 membres de ce parlement ont désigné les 24 représentants du Bureau politique, l'instance de décision du PCC.

Cet organe a aussi désigné dans la matinée du 23 octobre le nouveau Comité permanent du parti, organe qui regroupe les membres les plus importants du bureau politique. Dirigé par son secrétaire général, le Comité est désormais exclusivement composé de proches alliés de Xi Jinping. Li Qiang, chef du parti à Shanghai, pourrait devenir le prochain Premier ministre. Il succèderait alors à Li Keqiang, qui prendra sa retraite.