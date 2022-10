Syrie : 20 terroristes tués dans une opération conjointe menée par Damas et Moscou

Face à la recrudescence des attaques djihadistes, les forces russes et syriennes ont mené une opération conjointe dans la province de Deraa où 20 terroristes ont été tués. L'armée de l'air russe annonce avoir également ciblé le nord-ouest d'Alep.

Après l'attentat contre le bus militaire dans la banlieue de Damas qui a fait 19 morts et une vingtaine de blessés le 13 octobre, les armées russes et syriennes ont conjointement décidé les 15 et 16 octobre de riposter en frappant plusieurs cellules de Daech. L'opération s'est conclue par l'«élimination» de 20 terroristes dans la province de Deraa, rapporte TASS.

Le directeur adjoint du centre russe de réconciliation entre les parties en conflit en Syrie, Oleg Yegorov, a ainsi déclaré : «En collaboration avec des unités de sécurité et des forces armées syriennes, le groupement russe a effectué une opération spéciale dans la localité de Jasim de la province de Deraa, dans le sud de la République arabe syrienne, visant à éliminer des combattants de Daesh.»

Parmi les terroristes tués, figuraient les organisateurs de l’attentat Abou Abdrakhman al-Iraki (chef des cellules «dormantes» à l'origine d'opérations dans plusieurs provinces du sud du pays), Muhammad Samir Gaddah (ancien commandant des bandes armées de Daesh dans la province de Deraa), Faisal Yakhimi al-Khaki (commandant du groupe armé de Daesh dans la localité de Jasim) et Ayub Faddel Al-Jebrawi (ancien commandant des bandes armées de Daesh dans la province de Raqqa).

Selon l'agence syrienne, le général Oleg Egorov, a par ailleurs annoncé que l'armée de l'air russe avait ciblé un camp d'entraînement terroriste dans le nord-ouest d'Alep «tuant et blessant une centaine de terroristes».

Deraa n'a cessé de passer d'un camp à un autre au cours du conflit, tantôt sous le contrôle des rebelles l'armée syrienne libre, tantôt aux mains de Damas. La ville avait été libérée par les forces russes et syriennes en 2018. Mais les rebelles et les djihadistes s'étaient reformés et réarmés.

En août et en septembre 2021, le gouvernement syrien avait repris la localité en exigeant la cessation des hostilités et la démilitarisation des groupes armés.

Même si cette province a été reprise, plusieurs cellules terroristes demeurent actives. A ce titre, un chef de Daesh a enclenché sa ceinture explosive après avoir été encerclé par les forces syriennes en août dernier.