Gestion sanitaire, inflation, crise de l’énergie : des milliers de personnes manifestent à Bruxelles

Une manifestation s'est tenue ce 16 octobre à Bruxelles pour un «Jour de justice». Les protestataires autour de 2 000 personnes selon la police, 4 000 selon les organisateurs, ont dénoncé la gestion de la crise sanitaire mais également l'inflation.

Comme le rapportent plusieurs médias belges, une manifestation intitulée «Day of Justice» (Jour de justice) a été organisée le 16 octobre dans les rues de Bruxelles. Le cortège s'est élancé de la gare du Nord en direction de l'Atomium.

Selon la police, 2 000 personnes y ont pris part tandis que les organisateurs évoquent de leur côté le chiffre de 4 000. Aucun n'incident majeur n'a été enregistré.

«Il s'agit majoritairement de citoyens déjà mobilisés contre les mesures corona, mais leur mécontentement ne se limite pas à la gestion de la crise sanitaire. L'inflation et les prix de l'énergie sont également au cœur de leurs préoccupations», souligne l'agence Belga.

«Pendant deux ans, notre gouvernement a opprimé le peuple par la peur et la coercition en toute impunité», a déclaré Sarkis Simonjan, présenté par le site d'information VRT NWS comme étant l'un des organisateurs. «Nos droits et libertés fondamentaux sont menacés et cela doit cesser», a-t-il par ailleurs dénoncé.

Les manifestants, des «citoyens des quatre coins du pays, mais également des Néerlandais, des Français et des Allemands» seraient par ailleurs, selon l'agence Belga, très hostiles à la presse et au personnel politique.