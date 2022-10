«La locomotive de la croissance économique mondiale» : Poutine prône la coopération avec l'Asie

Lors du sommet de la CICA, Vladimir Poutine a évoqué des «changements majeurs dans la politique et l’économie mondiale» parmi lesquels l’émergence de l’Asie qui entraîne selon lui la construction d’un monde «véritablement multipolaire».

Ce 13 octobre à Astana, capitale du Kazakhstan, s'est déroulé le sixième sommet de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie, plus connue sous son acronyme anglophone «CICA». Lors de son intervention à la table ronde, le président russe Vladimir Poutine a évoqué «des changements majeurs dans la politique et l’économie mondiales».

Les pays de la région asiatique sont la locomotive de la croissance économique mondiale

«Le monde devient véritablement multipolaire, et l'Asie, où de nouveaux centres de pouvoir s'affermissent, y joue un rôle très important, sinon essentiel. Les pays de la région asiatique sont la locomotive de la croissance économique mondiale», a-t-il en effet déclaré, avant de faire valoir le fonctionnement «dynamique» d'associations d'intégration telles que l'Organisation de coopération de Shanghaï, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et l'Union économique eurasienne.

Vladimir Poutine s’exprime sur la multipolarité lors du sommet de la CICA

La mise en avant d'un monde multipolaire constitue un leitmotiv récurrent de la ligne politique de Vladimir Poutine sur la scène internationale.

Le président russe fustige en effet régulièrement l'hyperpuissance américaine et les ambitions hégémoniques qu'il attribue aux dirigeants occidentaux, louant à l'inverse l'émergence d'un monde dominé par une multitude d'acteurs.

L'édition 2022 du forum économique oriental de Vladivostok, en Russie, avait par exemple pour thème : «Sur la voie d'un monde multipolaire». Le chef d'Etat russe y avait insisté sur le fait que le monde ne devait pas être basé sur les «diktats» d'un pays s'imaginant être supérieur aux autres.