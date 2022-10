«La Russie est prête» : Poutine tend la main à l'Europe pour la fourniture de gaz

Lors du Forum de l'énergie à Moscou, Vladimir Poutine a fait savoir que la Russie était prête à fournir du gaz à l'Europe. Le Président russe a par ailleurs dénoncé le sabotage de Nord Stream comme étant un «acte de terrorisme international».

Vladimir Poutine a accusé le 12 octobre les Occidentaux de «détruire» le marché mondial de l'énergie en voulant plafonner le prix du pétrole russe, assurant que Moscou était prêt à reprendre ses livraisons vers l'Europe via les gazoducs Nord Stream.

S'exprimant lors du forum baptisé «Semaine russe de l'énergie», organisé à Moscou, le président russe a affirmé que «certains hommes politiques occidentaux détruisent en réalité l'économie mondiale de marché» et «menacent le bien-être de milliards de personnes» avec ce projet de plafonnement.

Pour Vladimir Poutine, les fuites ayant touché les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne le 26 septembre dernier sont un «acte de terrorisme international». Il a ajouté que cet incident profitait aux Etats-Unis, à la Pologne et à l'Ukraine.

Nord Stream : Poutine dénonce le «terrorisme international» de «ceux qui profitent de l'instabilité»

«Il ne fait aucun doute que c'est un acte de terrorisme international dont le but est de saper la sécurité énergétique d'un continent entier», a-t-il fait valoir, regrettant une «logique [...] cynique» consistant à «détruire, bloquer les sources d'énergie bon marché, priver des millions de personnes, les consommateurs industriels, de gaz, de chaleur, d'électricité et d'autres ressources et les forcer à acheter tout cela à des prix beaucoup plus élevés».

«Les bénéficiaires sont clairs [...] Car [cet incident] renforce l'importance géopolitique des systèmes gaziers restants, ceux qui passent par le territoire de la Pologne [...] et de l'Ukraine, et que la Russie a construit à ses frais. Mais aussi aux Etats-Unis qui peuvent désormais livrer leur énergie à des prix élevés», a-t-il estimé.

Néanmoins, il a souligné qu'une partie du gazoduc Nord Stream 2, un gazoduc sous-marin qui n'a jamais été mis en service en raisons des multiples sanctions américaines, fonctionnait toujours et a assuré que Moscou pouvait livrer du gaz via ce segment.

La balle «dans le camp de l’Union européenne», selon Poutine

Le président russe a par ailleurs précisé qu'il était «possible de réparer les gazoducs traversant le fond de la mer Baltique qui ont été sabotés, mais cela n'aura un sens que si leur exploitation ultérieure est économiquement justifiée» avant d'ajouter «et bien sûr, si la sécurité de ces itinéraires est assurée».

Vladimir Poutine a annoncé que la Russie était prête à fournir des ressources énergétiques à l'Europe «y compris l'automne-hiver actuel». «La Russie est prête pour le début de ces livraisons. La balle, comme on dit, est dans le camp de l’Union européenne», a-t-il assuré. En effet, le Vieux continent subit de plein fouet le contrecoup des sanctions sur les hydrocarbures russes. Partout en Europe, les pays redoutent les difficultés économiques pour la saison hivernale.

Au vu de cette situation, le Président russe a par ailleurs déclaré que certains Européens revenaient au «Moyen Âge». «Des Européens ordinaires souffrent. En un an, leurs factures d'électricité et de gaz ont plus que triplé. La population, comme au Moyen Âge, a commencé à faire des réserves de bois pour se chauffer cet hiver», a-t-il assuré.

«S’ils le veulent [les Européens], il faut qu’ils ouvrent tout simplement le robinet et c’est tout», a-t-il renchéri. A cette occasion, il a précisé par quel biais le gaz russe serait fourni à l'Union européenne. «Nous pourrions [...] faire passer les principales voies de livraison de notre carburant et de notre gaz via la Turquie, en créant en Turquie le plus important hub de gaz», a proposé Vladimir Poutine.