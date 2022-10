Explosion sur le pont de Crimée : la circulation a rouvert aux voitures et aux bus (EN CONTINU)

Dans la matinée du 8 octobre, un incendie s'est déclaré sur le pont de Crimée, à la suite de l'explosion d'un camion. Au moins trois personnes sont mortes, selon les autorités russes, qui ont ouvert une enquête criminelle.

Le Comité national antiterroriste russe a annoncé que l'explosion d'un «camion» tôt dans la matinée du 8 octobre avait déclenché un incendie sur le pont reliant la Crimée au reste du territoire russe, au-dessus du détroit de Kertch. Pour rappel, en 2014, la péninsule ukrainienne de Crimée a rejoint la Fédération de Russie, après un référendum d'autodétermination, non reconnu et dénoncé comme «illégal» par Kiev et les Occidentaux.