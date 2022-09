En refusant le vaccin anti-Covid, un joueur de NBA a décliné un contrat à 100 millions de dollars

La joueur de basket Kyrie Irving a affirmé avoir refusé une prolongation de quatre ans avec les Brooklyn Nets avant la saison 2020-21 en raison de son choix de ne pas être vacciné contre le Covid-19, malgré selon lui, l'«ultimatum» posé par son club.

«J'ai renoncé à quatre ans supplémentaires, pour 100 et quelques millions en maintenant ma décision de ne pas me faire vacciner», a déclaré ce 27 septembre Kyrie Irving, joueur de la franchise des Brooklyn Nets lors du Media Day d'avant-saison. «Signer un tel contrat, se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner... il y a un niveau d'incertitude quant à votre avenir [...] donc j'ai dû faire face à cette possibilité de perdre mon emploi pour cette décision», a-t-il expliqué.

Kyrie Irving a été contraint de manquer des matches à domicile à Brooklyn, jusqu'à fin mars cette année, car le protocole sanitaire en vigueur jusque-là à New York interdisait aux non-vaccinés de pénétrer dans une salle de sport.

Le joueur âgé de 30 ans a ajouté avoir reçu un «ultimatum» pour se faire vacciner, s'il voulait que son contrat soit prolongé. «Nous étions censés avoir réglé tout cela avant le camp d'entraînement de la saison passée. Et ça ne s'est tout simplement pas produit, à cause de mon refus. J'ai juste dû vivre avec. C'était une pilule difficile à avaler», a-t-il insisté.

Le manager des Nets Sean Marks a de son côté estimé que le club souhaitait simplement avoir des gens «responsables», et qu'il ne s'agissait donc pas d'un ultimatum. «Il s'agit juste de vouloir des gens fiables, présents et responsables. Nous tous, le personnel, les joueurs, les entraîneurs. Il ne s'agit pas d'imposer un ultimatum à quelqu'un pour qu'il se fasse vacciner», a-t-il louvoyé.

Fin juin, Kyrie Irving a finalement levé l'option pour rester une saison de plus au sein des Nets, jusqu'en juin 2023, ce qui lui garantit un salaire de 37 millions de dollars. L'autre star de l'équipe, Kevin Durant, est lui revenu sur sa volonté de quitter le club cet été, non sans avoir au passage réclamé le renvoi de Sean Marks et de l'entraîneur Steve Nash, avant de finalement se raviser.