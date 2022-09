Téhéran regrette la décision de Kiev de réduire sa présence diplomatique et promet d'y répondre

Téhéran a promis d'apporter une «réponse appropriée» après la décision de l'Ukraine de réduire la présence diplomatique de l'Iran chez elle. Kiev accuse la République islamique d'être à l'origine de livraisons de drones au profit de la Russie.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanaani, a exprimé le 24 septembre ses regrets après la décision annoncée, la veille, par le gouvernement ukrainien de réduire ses relations diplomatiques avec Téhéran en supprimant l'accréditation de l'ambassadeur d'Iran, et en «réduisant considérablement» le personnel diplomatique de l'ambassade d'Iran à Kiev.

Cette décision fait suite aux affirmations de l'armée ukrainienne selon lesquelles elle aurait abattu deux drones iraniens Shahed-136 et un Mohajer-6 dans deux zones distinctes. Ce 25 septembre, l'Ukraine a par ailleurs dénoncé une nouvelle attaque russe avec des drones iraniens sur Odessa.

Le haut diplomate iranien a promis une «réponse appropriée» et a conseillé à Kiev d'«éviter d'être influencé par des tiers qui cherchent à détruire les relations entre les deux pays». En effet, comme l'a rapporté l'agence iranienne IRNA, Nasser Kanaani a estimé que la décision ukrainienne résultait «d'informations non confirmées et de campagnes médiatiques alimentées par des parties étrangères».

Il a pour sa part fait valoir la «politique claire [de] neutralité active» de la République islamique d'Iran dans le conflit opposant l'Ukraine et la Russie, soulignant l'opposition de son pays à la guerre, et son attachement à «un règlement politique des différends».

A ce titre, il a fait état des «nombreuses rencontres et contacts du ministre des Affaires étrangères [de l'Iran] avec ses homologues russes et ukrainiens au cours des derniers mois afin d'aider à résoudre la crise».