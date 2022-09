Allemagne : des centaines de personnes manifestent à Stuttgart contre la hausse des prix (VIDEO)

Confrontées à une inflation record, entre autre tirée par l'augmentation significative des prix de l'énergie, des centaines de personnes ont manifesté à Stuttgart, réclamant la mise en service du gazoduc Nord stream 2.

Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Stuttgart, en Allemagne, le 18 septembre, pour protester contre l’augmentation des prix de l'énergie, et plus largement contre l’inflation. Les manifestants ont défilé dans la ville avec des pancartes critiquant notamment la politique énergétique des autorités allemandes, et exigeant la mise en service du gazoduc Nord Stream 2.

Si Nord Stream 2 a vu son autorisation de fonctionnement suspendue avant le lancement de l'opération militaire russe en Ukraine, l'Allemagne continuait d'être approvisionnée en gaz russe via Nord Stream 1 mais Gazprom a annoncé le 2 septembre que le gazoduc serait «complètement» à l'arrêt jusqu'à la réparation d'une turbine, indiquant avoir découvert des fuites d'huile sur un compresseur de gaz d'une station de compression lors d'une opération de maintenance.

Fin août, face au risque de pénurie de gaz auquel est confronté Berlin à l'approche de l'hiver, le vice-président du Bundestag avait demandé au gouvernement d'ouvrir Nord Stream 2, soutenant qu'il n'était «pas plus immoral» de se faire livrer du gaz russe par ce gazoduc que par celui de Nord Stream 1.