Lors d'une prise de parole à Kaliningrad, le chef d'Etat russe a notamment présenté le coup d'Etat de Maïdan survenu en 2014 en Ukraine comme la source de la crise dans le pays.

Ce 1er septembre, le président russe Vladimir Poutine a pris la parole à Kaliningrad lors d'un événement intitulé «Conversation sur des choses importantes», auquel participaient des lauréats d'olympiades et de concours dans les domaines de la culture, de l'art, des sciences et du sport. Le chef d'Etat a notamment évoqué, à cette occasion, les sources et les objectifs de l'«opération militaire spéciale» en Ukraine, lancée le 24 février dernier.

Pour le dirigeant russe, cette offense vise à «arrêter [la] guerre» lancée huit ans plus tôt par Kiev contre les populations du Donbass qui «n'ont pas voulu reconnaître les résultats [du] coup d'Etat» de Maïdan. Selon Vladimir Poutine, l'opération militaire a pour objectif de protéger les populations du Donbass mais aussi de Russie, dans la mesure où se serait constituée «sur le territoire de l'Ukraine actuelle une enclave antirusse qui menace» la Fédération.

Pour rappel, les alliés occidentaux de Kiev dénoncent quant à eux une guerre d'invasion russe ne répondant à aucune provocation de la part des autorités ukrainiennes.