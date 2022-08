Que retenir de la rencontre Erdogan-Zelensky-Guterres ? L’analyse d'un ancien rapporteur de l'ONU

Alfred de Zayas, ex-rapporteur spécial sur l'ordre international à l'ONU, décrypte pour RT France les conclusions et les enjeux de la rencontre entre le dirigeant ukrainien, son homologue turc et le secrétaire général de l'ONU.

Les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi que le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres se sont réunis ce 18 août à Lvov, en Ukraine. Ils ont principalement abordé les problématiques des exportations de céréales et de la situation de la centrale nucléaire de Zaporojié. Alfred de Zayas, ancien haut fonctionnaire et ex-rapporteur spécial sur l'ordre international à l'ONU livre son analyse à RT France.