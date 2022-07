Laurent Nunez remplacera Didier Lallement comme préfet de police de Paris, selon plusieurs médias

Selon plusieurs médias dont BFM TV et France Info, le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme Laurent Nunez devrait succéder le 20 juillet à Didier Lallement à la tête de la préfecture de police de Paris.

D'après plusieurs médias, dont France Info et BFM TV, Laurent Nunez, actuellement coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, va succéder à Didier Lallement à la tête de la préfecture de police de Paris, dont le départ doit être annoncé par le gouvernement le 20 juillet à l'issue du conseil des ministres. Son successeur sera ensuite nommé immédiatement.

Haut-fonctionnaire et énarque, Laurent Nunez, âgé de 58 ans, a été préfet de police des Bouches-du-Rhône, puis directeur général de la sécurité intérieure, avant d'être secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur lorsque Christophe Castaner était le titulaire de ce portefeuille.

Didier Lallement, qui quittera son poste dans la foulée, a atteint en août 2021 la limite d'âge de 65 ans dans le corps préfectoral mais son mandat a été prolongé de deux ans grâce à une disposition dérogatoire. Arrivé à la préfecture de police en mars 2019, en remplacement de Michel Delpuech, limogé par Christophe Castaner pour sa gestion des manifestations des Gilets jaunes, Didier Lallement a immédiatement imposé ses méthodes controversées du maintien de l’ordre.

Il a été fortement critiqué pour la répression du mouvement qui a conduit à des blessures graves et des éborgnements de manifestants à Paris, mais aussi pour ses déclarations d'avril 2020 sur certains malades du Covid en réanimation – qui selon lui étaient à l'hôpital car ils n'avaient pas respecté les règles du confinement – et plus récemment pour sa gestion de la finale de Ligue des Champions. Didier Lallement a cependant longtemps gardé la confiance du ministre de l'Intérieur et a été promu, le 14 juillet 2021, au rang de commandeur de la Légion d'honneur.