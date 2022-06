La percée du RN à l'Assemblée est «une bonne surprise» pour Jean-Marie Le Pen

Le chef historique du Front national Jean-Marie Le Pen, qui a été exclu de la formation en 2015, s'est réjoui du score historique du parti aux législatives, scrutin qui le pénalisait d'ordinaire. Il y a vu une «prise de conscience» des Français.

Jean-Marie Le Pen n'avait jamais assisté à une percée aussi forte du parti qu'il a co-fondé en 1972 à l'Assemblée nationale. Celui qui fête ce 20 juin ses 94 ans a vu dans cette victoire «une bonne surprise».

Pour Jean-Marie Le Pen, l'élection de 89 députés RN est "un succès inattendu qui témoigne d'une prise de conscience du peuple français" pic.twitter.com/E40akiDd0i — BFMTV (@BFMTV) June 20, 2022

«Le peuple français a pris directement conscience [...] des dangers qui le menacent et qui sont immenses», a-t-il expliqué le 20 juin interrogé par BFMTV. «Nous allons devoir affronter dans les semaines et les mois qui viennent des difficultés considérables et par conséquent le rassemblement du peuple français n'est jamais aussi important et nécessaire que maintenant», a-t-il encore déclaré.

Le RN, qui s'appelait encore à l'époque le Front national, n'avait obtenu que 8 députés en après l'élection législative de 2017, il est passé aujourd'hui à 89 députés et pourrait devenir le plus imposant groupe parlementaire d'opposition si la gauche n'arrive pas à fédérer un groupe plus important.

Dès le lendemain de l'élection, Jean-Luc Mélenchon a appelé ses partenaires de l'alliance de gauche pour les élections NUPES à se rassembler dans un groupe unique, qui pourrait compter près de 150 députés, ce qui a été refusé unanimement par EELV, le PS et le PCF qui envisagent de créer leurs propres groupes respectifs.

La place de premier groupe d'opposition confère un certain nombre d'avantages parlementaires stratégiques qui permettent d'avoir plus de poids dans la vie politique.