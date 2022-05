«Affaire McKinsey Macron Gate, rendez l'argent» : Des Gilets jaunes battent le pavé à Paris

Des manifestants se revendiquant du mouvement des Gilets jaunes se sont rassemblés à Paris le 30 avril, une semaine après la réélection du président Emmanuel Macron. Ils ont notamment brandi des slogans faisant référence à l'affaire McKinsey.

Le 30 avril, premier samedi suivant le second tour de la présidentielle, des Gilets jaunes ont manifesté à Paris pour exprimer de nouveau leur opposition à la politique gouvernementale. Les protestataires brandissaient des pancartes et des bannières sur lesquelles on pouvait lire «Affaire McKinsey Macron Gate, rendez l'argent» et «S'ils voulaient votre bien, on le saurait. Réveillez-vous» La manifestation était encadrée par les forces de l'ordre.

Le recours massif aux cabinets de conseil privés, dont McKinsey, par la macronie a fait l'objet d'une polémique avant les élections née d'un rapport du Sénat rendu à la mi-mars. Il y était affirmé que les contrats conclus par l'Etat et ses opérateurs avec les cabinets privés avaient «plus que doublé» entre 2018 et 2021, atteignant un montant record de plus d'un milliard d'euros en 2021.

A cela s'est ajouté une série de polémiques, notamment liée à une enquête lancée par le parquet national financier sur les pratiques fiscales suspectes du cabinet américain.