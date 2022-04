Présidentielle 2022 : nuit de manifestations et de heurts après la réélection d'Emmanuel Macron

La réélection d'Emmanuel Macron n'a pas été sans provoquer divers incidents au cours de la soirée du 24 avril 2022. A Paris, place de la République, comme dans d'autres villes, des manifestations et des heurts ont émaillés la fin de l'élection.

Si la réélection d'Emmanuel Macron avec plus de 58% des voix a été saluée par ses partisans rassemblés sur le Champs de Mars à Paris, elle a également été synonyme de heurts dans la soirée du 24 avril. Place de la République, notamment, plusieurs centaines de manifestants s'étaient réunis, principalement des jeunes issus des mouvances antifascistes selon l'AFP. Le rassemblement a débuté dans calme, sous la surveillance d'un important dispositif policier.

Quelques centaines de manifestants se sont réunis place de la République à Paris.



Place de la République des manifestants répartis sur une moitié de la place crient «nous allons refaire nuit debout», sous l’œil vigilant mais calme d’un impressionnant dispositif policier.. pic.twitter.com/E1a15AgJze — Le Figaro (@Le_Figaro) April 24, 2022

Différents slogans ont été scandés tout au long de la manifestation. «Louis XVI on l'a décapité, Macron on peut recommencer», a-t-on pu entendre.

Les slogans de ce soir sont ceux qui ont animé toutes les manifs du quinquennat écoulé, surtout dans celles des #GiletsJaunes. Une poignée de manifestants scande "Louis XVI on l'a décapité, Macron on peut recommencer." pic.twitter.com/NvtG8brvG4 — simon louvet (@simonlouvet_) April 24, 2022

La police a ensuite fait usage de lacrymogènes pour disperser la foule, après avoir reçu différents projectiles et lancé plusieurs sommations.

🔴 Lacrymogènes après plusieurs jets de projectiles. Sommations. Les manifestants reculent. pic.twitter.com/dAoWfzGN6a — simon louvet (@simonlouvet_) April 24, 2022

Les forces de l'ordre ont enfin chargé pour disperser les manifestants.

🇫🇷 FLASH - Des incidents sont en cours sur la Place de la République, à Paris, en marge d’une manifestation suite à l’annonce des résultats de l’élection présidentielle. (via @HZ_Press) #2ndTour#presidentielles2022pic.twitter.com/1Ze5Bn2WLl — Mediavenir (@Mediavenir) April 24, 2022

L'ambiance était toute autre sur le Champs de Mars, où les partisans du président de la République s'étaient réunis pour écouter le discours d'Emmanuel Macron, agitant drapeaux français et européens.

Des ministres étaient notamment de la partie pour célébrer la victoire du président sortant.

Le niveau de déconnexion, c'est indécent pic.twitter.com/EeoUBhXZHc — Octave Plessis (@octaveplessis) April 24, 2022

Manifestants et heurts à Rennes et Nantes

A Rennes également, la soirée électorale a été émaillée d'incidents. Peu après l'annonce de la victoire du président sortant sur Marine Le Pen, ils étaient en effet plusieurs centaines – 250 selon la préfecture – à se rassembler dans le centre de Rennes, malgré un important déploiement des forces de l'ordre.

«Ce qu'on n'aura pas par les urnes, on l'aura par la rue», pouvait-on lire sur une banderole déployée par les protestataires, qui ont ensuite défilé aux cris de «Macron nous fait la guerre et sa police aussi» ou «A bas l'Etat, les flics et les fachos». Certains des participants au rassemblement avaient pourtant choisi de voter pour Emmanuel Macron au second tour afin de «faire barrage à l’extrême droite», comme l'a fait un étudiant en histoire de 19 ans cité par l'AFP.

En marge de cette manifestation, des individus ont mis le feu à plusieurs poubelles, obligeant les pompiers à intervenir à trois reprises, selon la préfecture qui avait interdit la manifestation. Les forces de l'ordre ont procédé à quelques tirs de gaz lacrymogène aux abords du canal qui traverse Rennes.

Affrontements en cours aux abords de la rue de saint-malo.#Rennes#presidentielles2022pic.twitter.com/DODMQLEI1q — Ewen Bazin (@EwenBazin) April 24, 2022

Dans le centre de Nantes, un cortège d'environ 400 à 500 personnes a défilé derrière une banderole proclamant «Besoin de révolution». Le rassemblement a viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène.

A Toulouse, quelque 500 personnes ont également participé à une manifestation dont le mot d'ordre était «Ni Macron ni Le Pen, révolution». «Assez, assez, de cette société, qui traque les sans-papiers et fout Zemmour à la télé», ont-elles scandé.

Une manifestation se tient en ce moment même à Toulouse, contre le résultat de cette #Presidentielle2022.

Les manifestants, près de 400, défilent entre Jean-Jaurès et Grand Rond. #Toulouse#presidentielles2022pic.twitter.com/jyTtVujWXc — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) April 24, 2022

L'AFP a également rapporté des incidents à Caen, où environ 200 personnes se sont rassemblées selon la préfecture, pour l’essentiel de la mouvance révolutionnaire et libertaire, et ont manifesté pour contester le scrutin. Quelques poubelles ont été brûlées et un manifestant interpellé. A Strasbourg, une centaine de personnes ont défilé sans incidents dans les rues presque désertes de la ville derrière une banderole où était écrit : «Travailleurs, chômeurs, jeunes, retraités, on mérite mieux que ça, avec ou sans papiers».

Emmanuel Macron a été réélu avec plus de 58% des voix, selon les résultats définitifs du second tour de l'élection présidentielle. Sa victoire a soulevé de nombreuses réactions, des soulagements pour avoir fait «barrage» à Marine Le Pen, aux félicitations adressées par la Commission européenne, mais aussi à l'alerte sur l'abstention élevée, faisant d'Emmanuel Macron le président de la Ve République le plus mal réélu selon Jean-Luc Mélenchon.