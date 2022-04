Avant le second tour de la présidentielle, des lycées parisiens de nouveau bloqués

Des lycéens se sont à nouveau mobilisés à Paris, bloquant des établissements pour faire entendre leur voix dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, dans le sillage du mouvement étudiant lancé la semaine dernière.

Après une première mobilisation le 19 avril, des lycéens ont de nouveau bloqué leurs établissements parisiens le 21 avril, prenant le relais de la contestation étudiante de la semaine dernière.

«On laisse entrer les prépas mais pas les lycéens. On est là toute la journée pour nous faire entendre avant le second tour et s'il faut se mobiliser à nouveau après les vacances, on sera là», a expliqué à l'AFP Elias, 15 ans, en classe de seconde, devant le collège lycée Lavoisier situé dans le Ve arrondissement de Paris.

🏫 Avec des bacs à poubelle amassés devant l'entrée, des #lycéens ont organisé un #blocus du lycée #Lavoisier, à #Paris



➡️ Depuis plusieurs jours, ils protestent notamment contre l'issue du 1er tour de l'élection présidentielle pic.twitter.com/0nY8d5go16 — actu Paris (@actufrparis) April 21, 2022

Une centaine de lycéens bloquaient l'entrée de cet établissement en milieu de matinée dans une ambiance bon enfant, a constaté une journaliste de l'AFP.

Sur les grilles de la porte d'entrée étaient accrochées différentes pancartes sur lesquelles on pouvait lire : «pas de haine, ni de Le Pen», «la jeunesse emmerde le Front national» [reprenant un célèbre slogan du groupe Bérurier noir dans les années 80] ou encore «Trois ans (Giec) Urgence».

Un peu plus à l'est de la capitale, entre 150 et 200 lycéens étaient également mobilisés devant l'entrée du lycée Voltaire. Ils en bloquaient l'accès avec des poubelles et un amas de barrières, vélos, devant une affiche sur laquelle était écrit ni Macron, ni Le Pen», a constaté une autre journaliste de l'AFP.

Depuis 8h ce matin, un #blocus au lycée Voltaire contre l’extrême-droite juste avant le #secondtour. Des dizaines de lycéens sont sur place. pic.twitter.com/tJpWF0g1ix — Louis Heinrich (@louis_heinrich) April 21, 2022

D'autres établissements parisiens tels que la cité scolaire Hélène Boucher, le lycée Jules Ferry ou encore le lycée Victor Hugo étaient également bloqués, selon différentes images publiées sur Twitter.

Le mouvement de blocus des lycées contre le résultat du 1er tour des élections et contre l’extrême droite continue ce matin à Paris. Ici le lycée Jules Ferry. pic.twitter.com/v9jbeia7bY — Amar Taoualit (@TaoualitAmar) April 21, 2022

Au même moment, une trentaine d'étudiants étaient rassemblés devant France Universités à Paris pour tenter d'interpeller les présidents d'université et leur demander de rouvrir les facultés qui sont fermées «pour empêcher les blocages».