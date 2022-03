Yannick Jadot moqué après des erreurs sur les pays baltes et les Etats membres de l'UE

Dans une émission avec des écoliers diffusée sur C8, le candidat écologiste a commis plusieurs erreurs de géographie, inversant notamment l'Estonie et la Lituanie. Sa prestation a fait l'objet de railleries.

Yannick Jadot n'a pas obtenu un 20/20 au cours de l'émission Au Tableau diffusée sur C8, durant laquelle des écoliers ont reçu plusieurs candidats à la présidentielle et les ont interrogés sur leurs programmes, tout en les soumettant à quelques examens, notamment en géographie.

Placé face à une carte du continent européen, le candidat écologiste a commencé par placer sans difficultés Londres, Lisbonne et Vienne. «Vous êtes fort en géographie» a d'abord salué l'un des élèves, avant que Yannick Jadot ne s'emmêle les pinceaux à propos des pays baltes, inversant les capitales de l'Estonie et de la Lituanie, Tallinn et Vilnius. N'étant pas au bout de ses peines, il a aussi hésité au moment de placer les capitales de la Roumanie et de la Bulgarie, ne les ayant pas classées d'emblée dans la liste des Etats membres de l'UE, et étant repris sur ce point par les enfants. «C'était pas terrible», a concédé le candidat à propos de sa prestation, tandis qu'un écolier lui rappelait tout de go : «En plus, vous êtes député européen.»

Une «séquence invraisemblable», a commenté Maxime Hérault, responsable de la communication des Jeunes avec Macron, dont le tweet a été repris par l'eurodéputée Nathalie Loiseau. «Yannick Jadot est député européen. Enfin il paraît…», n'a pas manqué d'ironiser l'élue En Marche.

Yannick Jadot est député européen. Enfin il parait… https://t.co/jEltPhPmZ9 — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) March 28, 2022

La séquence est pour le moins étonnante venant de la part de Yannick Jadot, non seulement élu européen mais aussi candidat très actif sur les questions internationales, en particulier au sujet du conflit ukrainien et de Vladimir Poutine, critiquant à plusieurs reprises les positions de candidats jugés «pro russes», en visant particulièrement son concurrent à gauche Jean-Luc Mélenchon, tout en réclamant davantage de soutien et de livraisons d'armes pour les forces armées ukrainiennes.