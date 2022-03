Au meeting d’Hidalgo, Hollande appelle à «reconstruire la gauche» après la présidentielle

François Hollande a officiellement apporté un soutien «fidèle et loyal» à la candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo, tout en appelant après l'élection à une «initiative pour reconstruire la gauche» à laquelle il souhaite prendre part.

«Je vote toujours socialiste [et] je suis fidèle et loyal, surtout quand c'est difficile», a déclaré l'ancien président François Hollande, le 22 mars au soir, lors d'un meeting à Limoges avec la candidate Anne Hidalgo, créditée autour de 2% des voix dans les sondages. Le prédecesseur d'Emmanuel Macron a reconnu un «contexte extrêmement difficile» de la campagne actuelle, estimant toutefois qu'Anne Hidalgo avait «du courage et de la ténacité». «Elle a donc mon soutien», a-t-il poursuivi.

L'ancien chef de l'Etat a appelé à «poursuivre le grand mouvement qui s'appelle le socialisme, et qui n'a pas fini son chemin», lors de ce meeting en présence de 400 à 500 militants et sympathisants.

«A nous d'être là au lendemain de l'élection», a-t-il poursuivi, ajoutant qu'une «initiative devra être prise pour reconstruire la gauche de responsabilité».

François Hollande: "Une initiative devra être prise au lendemain [de la présidentielle] pour reconstruire la gauche de responsabilité" pic.twitter.com/H633WF7AyT — BFMTV (@BFMTV) March 22, 2022

Hollande sur le chemin des législatives ?

«L'élection déterminera les conditions mêmes du redressement de la gauche de gouvernement», a déclaré François Hollande, ajoutant : «J'y prendrai toute ma part.»

Anne Hidalgo a salué des «paroles fortes» de son camarade avant de rendre un long hommage à sa présidence. L'ancien chef d'Etat s'était jusque-là peu impliqué dans la campagne de l'actuelle candidate socialiste, à l'exception d'une rencontre lors d'un déplacement à Tulle, son fief corrézien.

Selon son entourage, ici cité par l'AFP, il «n'exclut pas» de se présenter aux législatives dans la première circonscription de la Corrèze.

Selon certains cadres socialistes, François Hollande aurait été tenté fin janvier de remplacer Anne Hidalgo dans la course à l'Elysée en raison des mauvais sondages, avant que l'idée, révélée par un article du Monde, soit abandonnée.