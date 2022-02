Vidéo d'une musulmane priant dans une salle de cours : l'université de Reims ouvre une enquête

Le syndicat étudiant de droite UNI a diffusé le 22 février une vidéo où l'on voit une jeune femme effectuant une prière musulmane dans une salle de cours de l'université de Reims. L'établissement a ouvert une enquête interne.

Une vidéo de 30 secondes diffusée sur Twitter le 22 février par le syndicat étudiant de droite UNI montre une jeune femme voilée effectuant une prière musulmane dans une salle de cours de l'université de Reims. Dans celle-ci, on entend l'auteur de la vidéo s'adresser à une autre femme voilée en expliquant que c'est «interdit de prier dans un établissement laïque». La séquence, qui comptait presque 30 000 vues ce 23 février, aurait été tournée la veille de sa diffusion.

«L'UNI dénonce depuis des années ce phénomène caché et nié par certains présidents et personnels d'universités», a déclaré le syndicat étudiant, en mettant en copie la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal et l'université de Reims Champagne-Ardenne. L'université a confirmé avoir «eu connaissance de la diffusion d'une vidéo faisant état d'une jeune femme en train de prier dans l'un de ses bâtiments» et a annoncé l'ouverture d'«une enquête interne». «A l'issue de cette enquête, l'université décidera des poursuites disciplinaires et toutes autres actions juridiques à engager», précise-t-elle ce 23 février.

«L'université de Reims Champagne-Ardenne tient à rappeler que tout exercice du culte est proscrit à l'université conformément au code de l'éducation et ne saurait tolérer que celui-ci ne soit pas respecté», ajoute l'établissement dans un communiqué.

«C'est la première fois que j'entends parler d'une pratique religieuse au sein de l'université. [...] Il faut aussi connaître le contexte, ajoute Matéo Mevizou. Pourquoi cette personne s'est elle mise à faire sa prière dans une salle de cours ? N'est-il pas possible pour elle de le faire à son domicile ?», a déclaré auprès de France 3 Matéo Mevizou, président de la fédération d'associations étudiantes Intercampus de l'Université Reims Champagne-Ardenne.