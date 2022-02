Rassemblement en solidarité avec l'Ukraine devant l’ambassade de Russie à Paris

Ce 22 février, un rassemblement en solidarité avec l'Ukraine était organisé devant l'ambassade russe à Paris. Les manifestants, dont plusieurs personnalités de gauche, ont scandé des slogans hostiles à la Russie et à son président.

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées le 22 février devant l’ambassade de Russie à Paris. Parmi les personnalités présentes à la manifestation se trouvait le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot, mais aussi le député européen Raphaël Glucksmann.

Les protestataires, qui brandissaient des drapeaux ukrainiens, entendaient ainsi montrer leur solidarité avec l'Ukraine face à la Russie après que cette dernière a reconnu l'indépendance des républiques autoproclamées du Donbass.

Sur les images tournées par le journaliste de RT France Charles Baudry, on peut entendre les manifestants scander des slogans hostiles à la Russie et à son président : «Stop Poutine, stop la guerre», «solidarité avec l'Ukraine», ou encore «Poutine dégage d'Europe, Poutine dégage d'Ukraine.»

🔴Rassemblement cet après-midi devant l’Ambassade de #Russie à #Paris, en solidarité avec l’#Ukraine. Le candidat à la présidentielle Yannick Jadot, l’euro député Raphaël Glucksmann, Julien Bayou, Matthieu Orphelin, … étaient présents.#UkraineCrisis#UkraineRussiaCrisispic.twitter.com/ffhMSTEcev — Charles Baudry (@CharlesBaudry) February 22, 2022

La reconnaissance de l'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk par Vladimir Poutine le 21 février a été abondamment commentée par la classe politique française, à commencer par les candidats à l'élection présidentielle. S'ils se sont tous accordés pour s'inquiéter de l'escalade des tensions dans l'est de l'Europe, ils ont développé des visions assez contrastées des suites à donner et notamment du rôle que doit jouer la France dans ce dossier.