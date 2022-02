Frédéric Taddeï se met en retrait de l’antenne de RT France en raison du contexte international

L’animateur a expliqué souhaiter faire une pause dans la production de son émission Interdit d’interdire, au vu de la situation internationale. RT France respectera, comme toujours, sa liberté.

C’est donc ce 22 février, au lendemain de l’annonce de Vladimir Poutine de la reconnaissance par la Russie des républiques auto-proclamées de Donetsk et Lougansk, que Frédéric Taddeï a pris la décision de cette interruption de son émission, qu’il espère temporaire.

«La situation internationale étant ce qu'elle est devenue, et la France se retrouvant en conflit ouvert avec la Russie, je ne peux pas continuer d'animer Interdit d'interdire sur RT France. C'est une question de loyauté. Ce n'est pas contre RT France, ni contre les journalistes qui y travaillent, ni contre sa direction, qui m'a toujours laissé libre de faire mes émissions comme je l'entends. C'est une crise qui nous dépasse tous qui m'oblige à prendre à regret cette décision. En espérant qu'elle ne soit que temporaire.»

Nous respectons sa décision de faire une pause pour examiner l’évolution de la situation géopolitique

De son côté RT France, informé préalablement de cette décision, a réagi conformément à son éternelle ligne de conduite :

«Frédéric Taddeï est libre, comme il l’a toujours été, et nous respectons sa décision de faire une pause pour examiner l’évolution de la situation géopolitique. RT France respectera ses décisions, quelles qu’elles soient. RT France continue de couvrir l’actualité, les actualités internationales, notamment sur la Russie, de manière professionnelle et équilibrée et où tous les points de vue peuvent s’exprimer. »

Frédéric Taddeï anime depuis le 27 septembre 2018 Interdit d’interdire, émission d'une heure où alternent débats de société en direct, les lundis et mercredis, et actualité culturelle, les mardis et jeudis. Sur son plateau se sont succédés de grands noms de l’actualité politique, mais aussi de nombreux philosophes, experts et intellectuels venus y confronter leurs points de vue.