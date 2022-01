Emission spéciale d'Interdit d'interdire au théâtre du Rond-Point, lundi 31 janvier à 20h

Suivez en direct sur RT France l'émission spéciale d'«Interdit d'interdire» au théâtre du Rond-Point, le 31 janvier à partir de 20h. Frédéric Taddeï réunit six invités de premier plan autour de la question : «Que demandent les peuples ?»

«Que demandent les peuples ?» C'est à cette question que tenteront de répondre les invités du numéro exceptionnel d'«Interdit d'interdire», le 31 janvier à 20h au théâtre du Rond-Point. L'émission, en public et en direct, ouvrira la cinquième édition du festival Nos disques sont rayés.

Frédéric Taddeï réunit à cette occasion Emmanuel Todd, docteur en histoire de l’université de Cambridge, Marcel Gauchet, philosophe et historien, Aurélie Gros, présidente du mouvement de La France vraiment, Clara Egger, enseignante-chercheuse en sciences politiques et spécialiste de l'humanitaire, Nicolas Framont, qui a enseigné la sociologie à l'Université Paris-Sorbonne et codirige le trimestriel de réflexion politique Frustration et François Bousquet, journaliste, essayiste et éditeur.

Les places pour assister à l’émission Interdit d’interdire avec Frédéric Taddeï, le 31 janvier à 20h00, salle Renaud-Barraud, sont en vente ici.