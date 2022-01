Des caricatures de Charlie Hebdo sur la mort de Gaspard Ulliel font polémique

De nombreux internautes ont exprimé leur dégoût à la vue de dessins de Charlie Hebdo, portant sur le récent décès de l'acteur Gaspard Ulliel. D'autres internautes ont défendu une forme d'audace de la part du journal.

«Hommage unanime du monde du 7e art à Gaspard Ulliel, beau gosse du cinéma français, décédé mercredi 19 janvier des suites d'un accident de ski. Quel dommage, il aurait pu reprendre tant de nos grands classiques» : c'est avec ces phrases que Charlie Hebdo introduit une série de trois dessins publiée sur son site le 20 janvier, intitulée «Les prochains films de Gaspard Ulliel».

Y figure un cadavre, censé représenter l'acteur récemment décédé à la suite d'un accident de ski, dans plusieurs rôles cinématographiques revisités de manière macabre. On le voit ainsi en «reine des neiges» chantant «Libérée, délivrée, je ne skierai plus jamais», en «Hibernatus» pétrifié dans un frigo et, enfin, dévalant une piste de ski dans un cercueil pour «Les bronzés font du ski».

Ces dessins ont suscité l'indignation de nombreux internautes, qui ont jugé déplacé cet humour sur la mort du célèbre acteur.

La caricature de la mort de Gaspard Ulliel par Charlie Hebdo c'est une vraie honte , j'ai pas les mots — Éloïse 🦦 (@eloxse_lxnrd) January 20, 2022

La dernière couverture de Charlie Hebdo est une abomination et une honte absolue .Gaspard Ulliel vient de mourir et sans aucun respect ni pour lui ni pour sa famille ils sortent leur horreur en couverture.Cette fois on ne peut pas dire autre chose : c'est juste une bande de nazes — Mzt (@mzekhout) January 20, 2022

Les dessins caricaturaux de Charlie Hebdo sur la mort de Gaspard Ulliel… pic.twitter.com/FB6jyPwkXP — Heisenseb (@SebPHD) January 21, 2022

les dessins Charlie Hebdo sur Gaspard Ulliel ça me dégoûte, à vomir — popote 🕸🕷 (@paulovesdeanw) January 21, 2022

Une partie d'entre eux ont estimé que le journal satirique manquait de respect, par ces dessins, à la famille du défunt artiste.

Peux t-on appeler ça de l'humour ?🤢 Je ne crois pas. Les gars, un minimum de respect pour la famille ... non ? — Gaël PL (@GalPL2) January 20, 2022

Moralement pas bien, pas drôle 😒

Quand on pleure ceux que l’on aime, on n’a pas le cœur à faire de l’humour noir. Juste pas cool dans le respect de la douleur des proches, famille, amis,anonymes..

🖤 — SANDRA (@sandy97129) January 20, 2022

A l'inverse, certains utilisateurs de Twitter ont défendu la légitimité de Charlie Hebdo à rire de tout, y compris d'un sujet aussi grave et intime.

On rira ou pas (moi ça m'a fait rire, même si ce n'est pas ce que vous avez fait de mieux) mais bravo à vous d'oser le faire. En dépit des professionnels de l'indignation qui viennent s'en scandaliser. — Casimir MAZET (@casimazet) January 20, 2022

Charlie reste Charlie.... Indomptable.

De vrais insoumis, eux. — 🎵 VivaLOpera (@etonnantnon_) January 20, 2022

Lorsque je lis les commentaires j'ai franchement honte ! Bravo à Charlie Hebdo de rendre hommage à la hauteur des principes de la liberté d'expression ! Je ne regrette pas d'être abonnée depuis une dizaine d'années ! Encore merci pour vos articles et dessins 🙂🍀 — Maria (@Maria51528412) January 20, 2022

A seulement 37 ans, Gaspard Ulliel est brutalement décédé après un accident de ski, le 19 janvier, mettant fin à une carrière brillante entamée il y a plus de vingt ans.

De nombreuses figures du cinéma français, parmi lesquelles Pierre Niney, Alexandra Lamy, Jean Dujardin, Guillaume Canet, Xavier Dolan, Xavier Beauvois ou Marion Cotillard ont exprimé leur tristesse après le décès de Gaspard Ulliel, et salué la carrière de l'artiste. «Le cinéma français perd aujourd'hui un passionné, un immense acteur», s'est également désolé sur Twitter l'Académie des Césars – en 2017, Gaspard Ulliel avait reçu le César du meilleur acteur pour «Juste la fin du monde». Entre autres hommages encore, le festival de Cannes a rendu hommage à l'acteur en ces termes : «Gaspard était de cette nouvelle génération qui faisait le cinéma français du futur. Il savait choisir ses films, décider du visage d'une carrière qui n'a jamais cessé de tenir ses promesses».