Un pharmacien parisien soupçonné d'avoir facturé pour 18 millions d'euros de faux tests

La brigade de répression de la délinquance astucieuse enquête sur une escroquerie de grande ampleur au détriment de la CPAM : à Paris, plusieurs pharmacies auraient facturé des millions de tests antigéniques Sars-CoV-2 sans les réaliser.

Selon les informations du Parisien confirmées par le parquet, la brigade de répression de la délinquance astucieuse enquête actuellement sur une escroquerie chiffrée à 18 millions d'euros au préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

Un pharmacien qui dirige plusieurs officines dans les XIe et XVIIIe arrondissements de la capitale se trouve au cœur de cette enquête. Il a été mis en examen en décembre 2021 pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, faux et usage de faux.

Incarcéré, le mis en cause est soupçonné d'avoir perçu 18 millions d'euros sur une période de seulement trois mois selon une moyenne de plus d'un million de tests frauduleusement facturés à la CPAM par mois. Il avait déclaré qu'il avait vendu ces tests antigéniques à des médecins et des infirmiers mais avait en réalité réalisé de faux bons de commande.

Le Parisien précise qu'un autre pharmacien est soupçonné de faits similaires dans le XVIIIe arrondissement de Paris pour un montant plus modeste de quatre millions d'euros. Ce dernier aurait été placé en garde à vue avant d'être libéré pendant le délai de l'enquête. Toujours selon cette même source, les investigations se poursuivent et d'autres officines pourraient être concernées, avec des perquisitions qui ont déjà été ordonnées dans d'autres pharmacies.