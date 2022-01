Pass vaccinal : «Une loi qui mérite la poubelle et l'oubli», selon Alexis Poulin

Après le vote de la loi sur le pass vaccinal à l'Assemblée nationale, l'éditorialiste de RT France, Alexis Poulin, réagit à ces nouvelles mesures. Il considère cette loi comme «inutile et dangereuse».

Le projet de loi transformant notamment le pass sanitaire en pass vaccinal a été adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale par 185 voix pour, 69 contre et 8 abstentions. Le Sénat va maintenant de nouveau se pencher sur le texte.

L'éditorialiste de RT France Alexis Poulin revient sur ce vote. Il regrette la volonté du gouvernement «de passer en force» et considère cette mesure comme «anachronique» face au variant Omicron. «Toutes les mesures coercitives limitant les libertés» sont en train de tomber en Europe, selon lui, quand «la France nage à contre-courant». C'est «une mesure qui ne sert à rien», affirme-t-il également, ajoutant que c'est «une loi qui mérite la poubelle et l'oubli» et qu'elle est «inutile et dangereuse».