Le masque sera désormais obligatoire dès l’âge de 6 ans dans certains lieux publics

C'est une mesure prise par décret qui n’avait pas été annoncée en amont par le gouvernement : le port obligatoire du masque dans certains lieux accueillant du public et dans les transports dès le 3 janvier, et ce dès l’âge de 6 ans.

Prise par décret mais non annoncée par le gouvernement, le port du masque sera obligatoire à compter du 3 janvier et à partir de l'âge de 6 ans, dans les transports et pour les déplacements dans les restaurants, selon le texte publié ce 1er janvier dans le Journal Officiel. Cette obligation, qui concernait jusqu'à présent les enfants à partir de 11 ans, va également s'appliquer dans les transports collectifs, bateaux, avions, et véhicules (dont les taxis et VTC), ainsi que dans les gares, stations de transports publics et aérogares, précise le décret.

Exception : «la pratique d’activités artistiques» et sportive qui dispenseront ses pratiquants. En sus de cette mesure s’ajoutent les dispositions annoncées par Olivier Véran, le ministre de la Santé, telles que l'instauration de jauges pour les grands rassemblements (2 000 personnes en intérieur et 5 000 personnes en extérieur), l’interdiction de vendre et de consommer de la nourriture dans les transports en commun jusqu’au 23 janvier inclus, l'interdiction de la consommation debout dans les cafés et les bars pour trois semaines ou encore la possibilité pour les préfets de mettre en quarantaine toute personne provenant de l’étranger et présentant des symptômes.