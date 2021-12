«Provocation»: des politiques de droite s'insurgent contre le drapeau de l'UE sous l'Arc de triomphe

A l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, le drapeau français sous l'Arc de triomphe a été remplacé par le drapeau de l'UE. Un changement qui a suscité la colère de certains responsables politiques de droite comme Marine Le Pen.

A compter du 1er janvier, la France, succédant à la Slovénie, présidera pour six mois le Conseil de l'Union européenne (UE) qui représente les intérêts des 27 Etats membres face à la Commission et au Parlement européens. A cette occasion, différents monuments français ont été ornés des symboles de l'UE. Les étoiles du drapeau européen s'affichent ainsi sur la tour Eiffel et le drapeau français sous l'Arc de triomphe a été remplacé par le drapeau de l'UE. Une changement qui n'est pas du goût de certains responsables politiques de droite.

Ainsi, Marine Le Pen, candidate pour la présidentielle a tweeté son indignation ce 31 décembre : «Je suis outrée que le drapeau français ait été remplacé par celui de l’Union européenne sous l’Arc de Triomphe, au-dessus de la tombe du soldat inconnu», a écrit avec colère la présidente du Rassemblement national avant d'évoquer une «provocation» et de demander que soit rétabli le «drapeau national».

Je suis outrée que le drapeau français ait été remplacé par celui de l’Union européenne sous l’Arc de Triomphe, au-dessus de la tombe du soldat inconnu.



Cette provocation offense ceux qui se sont battus pour la France. Je demande à E. Macron de rétablir notre drapeau national. pic.twitter.com/sR2IfjV3sG — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 31, 2021

Eric Zemmour a lui aussi réagi via son compte Twitter avec ironie : «L'Arc de Triomphe sous Macron : après le saccage et l'empaquetage, l’outrage».

L'Arc de Triomphe sous Macron : après le saccage et l'empaquetage, l’outrage. pic.twitter.com/0fLIOBSdO6 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) December 31, 2021

Jean-Frédéric Poisson, ancien candidat à la primaire de droite en 2016 et président de Via évoque lui une «injure de plus à ceux qui ont donné leur vie pour la France.»

Une injure de plus à ceux qui ont donné leur vie pour la France, et pas pour un machin européen qui méprise les peuples… Une injure à notre mémoire collective. Une injure à la France. pic.twitter.com/jJf8YDP2nT — Jean-Frédéric Poisson (@jfpoisson78) December 31, 2021

L'avocat Thibault de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure annonce sur Twitter sa «stupéfaction de voir un autre drapeau que le drapeau tricolore sous l’arc de triomphe.»

Une polémique qui intervient à quelques heures de l'intervention d'Emmanuel Macron pour présenter ses vœux aux Français et durant laquelle il devrait évoquer la présidence française de l'Union européenne pour les six mois à venir.