Covid-19, Europe, 2022... Emmanuel Macron présente les derniers vœux de Nouvel An de son mandat

Comme le veut la coutume, le président de la République a dressés ses vœux de Nouvel An à ses concitoyens, ce soir du 31 décembre. L'occasion d'évoquer la crise pandémique, mais aussi la prochaine présidentielle ou l'Union européenne.

Les traditionnels vœux de Nouvel An du président de la République s'inscrivaient, ce 31 décembre 2021, dans un contexte sanitaire particulièrement délicat : selon les chiffres annoncées le 31 décembre par Santé publique France, le pays a franchi de nouveau un nombre record de contaminations au Covid-19 en 24h (232 200), tandis que le variant Omicron est devenu majoritaire sur le territoire.

Dans ce contexte, Emmanuel Macron a de nouveau prôné les non-vaccinés à se faire vacciner contre le Covid-19 : «La vaccination est notre plus sûr atout [...] J'en appelle aux 5 millions de non-vaccinés, faites ce geste simple, pour vous, pour nos compatriotes, pour notre pays», a-t-il martelé. Pour autantn le chef d'Etat a relevé que la vaccination n'était pas «suffisante» face à la pandémie : «C'est pour cela que le respect des gestes barrières contre le virus demeure essentiel, en particulier le port du masque», a-t-il fait valoir. «2022 peut-être sera l'année de sortie de l'épidémie», a estimé le chef d'Etat.

Une présidentielle 2022 dans un contexte pandémique

Il s'agissait, par ailleurs, de la dernière adresse de vœux d'Emmanuel Macron pour ce mandat, la prochaine présidentielle ayant lieu dans quatre mois. Et ce 31 décembre, Emmanuel Macron a souhaité mettre en valeur des décisions prises par l'exécutif et notamment sa gestion de la pandémie de Covid-19.

Evoquant frontalement les prochaines élections présidentielle et législatives, le chef d'Etat français a assuré que «malgré la pandémie, ces scrutins essentiels devront se dérouler dans les meilleures conditions possibles et toutes les sensibilités politiques du pays doivent y œuvrer». «J'y veillerai tout particulièrement», a-t-il ajouté.

Je continuerai à vous servir et de la France, notre patrie, nul ne saura déraciner mon cœur

En ce qui concerne son cas personnel, sans préciser s'il comptait se présenter ou non à sa réélection, Emmanuel Macron a affirmé : «Pour ma part, quelle que soit ma place et les circonstances, je continuerai à vous servir et de la France, notre patrie, nul ne saura déraciner mon cœur».

En outre, alors que Paris s'apprête à prendre la présidence de l'Union européenne, le chef d'Etat – dont la soutien au fédéralisme européen aura été une de ses rares constances – a vanté l'importance selon lui de l'UE pour la France. «La crise nous a démontré qu'unie, notre Europe pouvait être non seulement utile mais porteuse d'espérances pour tous», assuré le dirigeant français, en faisant valoir que sans l'Europe, «nous n'aurions pas de vaccins disponibles en nombre» ni lancer des plans de relance «parmi les plus ambitieux au monde».