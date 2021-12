Paris : le port du masque à nouveau obligatoire à l'extérieur dès vendredi

A compter du 31 décembre, le port du masque redevient obligatoire sur la voie publique à Paris, a annoncé dans un communiqué la préfecture de police de la capitale.

Dans un communiqué publié sur Twitter le 29 décembre, la préfecture de police de Paris a annoncé qu'à compter du 31 décembre, le masque redevenait obligatoire sur la voie publique à Paris. La préfecture justifie sa décision par la nécessité de faire face à la flambée des contaminations causée par le variant Omicron du Covid-19 sur le territoire français.

Le mesure s'applique à l'ensemble des personnes de plus de 11 ans «à l'exception des personnes circulant à l'intérieur de véhicules, des cyclistes et des usagers des deux roues» ou des «personnes pratiquant une activité sportive».

Lutte contre la #Covid19 :

😷 À compter du 31 décembre : masque obligatoire sur la voie publique à #Paris et sur les emprises des 3 aéroports parisiens.



Davantage de précisions dans notre communiqué de presse. pic.twitter.com/RJajg0GKjH — Préfecture de Police (@prefpolice) December 29, 2021

La préfecture a également annoncé que le port du masque sera rendu obligatoire dans les lieux ouverts au public à Paris, «à l'exclusion des bois de Boulogne et de Vincennes, et sur les emprises des aéroports de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris- Orly». Dans son communiqué, la préfecture précise que l'accès aux terminaux restera fermé aux personnes accompagnant les passagers.

Des contrôles réguliers vont être mis en place pour faire respecter les mesures

Pour faire respecter ces nouvelles mesures, la préfecture a annoncé que «des contrôles réguliers et renforcés vont être mis en place [...] en particulier dans les lieux denses de la capitale». En cas de non-respect des mesures sanitaires, les contrevenants se verront sanctionnés d'une amende «à hauteur de 135 euros».

D'après une information rapportée par l'AFP, la préfecture a également annoncé la fermeture des débits de boissons le 1er et 2 janvier à partir de 2h00 du matin, interdisant «toutes activités de danse dans tous les établissements recevant du public». Les rassemblements pouvant conduire à une consommation d'alcool sur la voie publique ont également été interdits à Paris.

Près de 9 000 policiers et militaires seront mobilisés pour faire respecter ces mesures pendant la nuit de la Saint-Sylvestre.