Plus de 200 000 nouvelles contaminations au Covid-19 en France, nouveau record

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que plus de 200 000 contaminations au Covid-19 avaient été détectées en France lors des dernières 24h, soit un record depuis le début de la pandémie.

La France a de nouveau franchi le 29 décembre un nouveau record de contaminations au Covid-19, en franchissant pour la première fois le seuil des 200 000 cas, selon des chiffres dévoilés par le ministre de la Santé. «Nous sommes face à un raz-de-marée […] la circulation du virus est trop forte», a alerté Olivier Véran.

10% de la population française est cas contact

Le 28 décembre au soir, Santé publique France avait annoncé près de 180 000 cas de Covid-19 en 24 heures, ce qui était déjà un record. Le ministre a par ailleurs alerté sur le fait que la France faisait face à «deux ennemis» dans cette crise sanitaire : «Le premier c’est le variant Delta, une vague importante avec des conséquences sanitaires qui augmentent, un variant qui n’a pas dit son dernier mot, il diminue dans certaines régions mais augmente autre part. On en parle moins mais il faut le combattre», a-t-il alerté.

Avant de poursuivre : «Puis, le variant Omicron, mais je ne parlerai plus de vague, vu les chiffres que nous enregistrons, c’est un raz-de-marée. Les chiffres de ce soir montrent l’augmentation continuelle et donnent le vertige.» Selon le ministre, face à la flambée des contaminations, «10% de la population française est cas contact» et les non-vaccinés ont «peu de chances de passer entre les gouttes, le virus circule trop».

Le 27 décembre au soir, il avait pronostiqué : «nous pourrions atteindre plus de 250 000 cas par jour d'ici au début du mois de janvier». Initialement prévu pour une application fin janvier, le projet de loi prévoyant de vouloir transformer le pass sanitaire en pass vaccinal est examiné par la commission des lois au Palais Bourbon ce 29 décembre. Le texte sera ensuite discuté dans l'hémicycle du Palais Bourbon à partir du 3 janvier et au Sénat à partir du 5 janvier pour une entrée en vigueur prévue dès le 15 janvier.