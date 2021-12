Journée internationale des migrants : manifestation pour la régularisation des sans-papiers à Paris

A l'appel de plus de 200 organisations et dans le cadre d'une campagne «antiracisme et solidarité», une marche est organisée ce 18 décembre à Paris entre la place de Clichy et Stalingrad pour demander la régularisation des personnes sans-papiers.

A l'occasion de la journée internationale des migrants ce 18 décembre, une manifestation en faveur de la régularisation des sans-papiers est organisée à Paris et dans plusieurs villes françaises, dans le cadre d'une campagne «antiracisme et solidarité» à l'initiative de plus de 200 organisations rassemblées sous le collectif La Marche des solidarités.

Le départ de la marche est prévu à 15h place de Clichy, dans le nord de la capitale. Les participants passeront par Barbès-Rochechouart et la gare du Nord, avant de rejoindre la place Stalingrad. «D'où que l'on vienne, où que l'on soit né.e, notre pays s'appelle Solidarité», ont expliqué les organisateurs dans leur appel à la mobilisation.