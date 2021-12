Obligation vaccinale : une «hypothèse» qui «existe», selon Emmanuel Macron

«Cette hypothèse existe bien sûr», a déclaré le président de la République, en réponse à une question des journalistes sur l'hypothèse que la vaccination contre le Covid-19 puisse devenir obligatoire, lors d'une interview sur TF1 et LCI.

Dans un entretien pré-enregistré diffusé le soir du 15 décembre par TF1 et LCI, Emmanuel Macron était interrogé notamment sur la gestion de la pandémie de Covid-19 en France et la stratégie vaccinale de l'exécutif. «Vous savez, nous y sommes quasiment à l'obligation vaccinale quand vous avez plus de 90% de ceux et celles qui doivent se faire vacciner», a déclaré le chef de l'Etat français, cité par l'agence Reuters, tout en appelant les quelque cinq millions de Français qui ne le sont pas encore à se faire vacciner.

«Cette hypothèse existe», a également déclaré le président de la République, en réponse à une question des journalistes sur l'hypothèse que la vaccination contre le Covid-19 puisse devenir obligatoire, comme celles contre le tétanos ou la diphtérie, selon des propos rapportés notamment par le site de LCI. «On regardera avec pragmatisme dans les prochaines semaines», a-t-il affirmé, sans autre détail. Et «il est vraisemblable que nous allons aller vers des rappels réguliers», a poursuivi le chef de l'Etat.

Concernant les enfants, Emmanuel Macron a jugé que leur vaccination contre le Covid-19 était «souhaitable» mais écarté une obligation, estimant qu'elle relevait du «choix des parents».

«Entre 5 et 11 ans, les autorités sanitaires ont expliqué que cela protégerait, [...] et donc je pense que c’est souhaitable», a-t-il appuyé, ajoutant : «Ils ont rarement des formes graves même si ces dernières semaines, on a eu plusieurs dizaines de cas d’enfants [...] avec des formes graves.»

Quant au pass sanitaire, celui-ci restera provisoire, a-t-il aussi assuré : «C'est évident puisque je ne pense pas qu’on aille pour toute éternité avec ce virus.»