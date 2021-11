«Contre l'extrême droite et ses idées» : manifestation à Paris à l'appel du NPA et des antifas

Le Nouveau parti anticapitaliste et le mouvement d'antifas Jeune garde Paris coorganisent un rassemblement à Paris le 27 novembre «contre l'extrême droite et ses idées» et «contre le racisme». Des Gilets jaunes y prennent part.

A l'initiative notamment du parti d'extrême gauche le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) et des antifas de la Jeune garde Paris, une manifestation est organisée ce 27 novembre à Paris «contre l'extrême droite et ses idées» et «contre le racisme».

«Tout le monde a pu le constater : ces dernières semaines, l'extrême droite est à l'offensive», affirment les organisateurs dans un texte. «Des médias jusqu'au sommet de l'Etat, les propos racistes augmentent, d'autant plus avec le début de campagne du RN [Rassemblement national] ou du potentiel candidat [Eric] Zemmour», ajoutent-ils. «Nous le savons : derrière chaque fascisme, il y a une révolution avortée. Nous n’avons d’autre choix que de réussir la nôtre», avertissent-ils également.

Le début de la manifestation, après 15h, a été marqué par des tensions avec les forces de l'ordre. Il est également à noter qu'outre de nombreux manifestants vêtus de noir, des Gilets jaunes participent à cette mobilisation.