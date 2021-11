Macron remercie Merkel «d'avoir accepté ce jeune président impétueux qui voulait tout bousculer»

Lors de la visite d'adieu de la chancelière qui achève son mandat après 16 ans à la tête de l'Allemagne, le président français lui a remis la grand'croix de la Légion d'honneur et a tenu à la remercier de lui avoir «tant appris».

Le 3 novembre, Emmanuel Macron a salué le «parcours exceptionnel» d'Angela Merkel en lui remettant, à Vougeot (Côte-d'Or), les insignes de grand'croix de la Légion d'honneur, le grade le plus élevé.

Une cérémonie a eu lieu au château du clos de Vougeot, près de Beaune, où a été organisée la visite d'adieu de la chancelière qui achève son mandat à la tête de l'Allemagne après 16 ans de pouvoir.

Merci de cette patience et de cette indulgence à mon égard

Employant le tutoiement, Emmanuel Macron s'est adressé à Angela Merkel en ces termes : «Je voulais te remercier de m'avoir tant appris et d'avoir accepté ce jeune président impétueux qui voulait tout bousculer. Je crois que nous avons ensemble bousculé beaucoup de choses.» «Merci de cette patience et de cette indulgence à mon égard», lui a-t-il encore dit dans un bref discours qui a donné à la cérémonie un tour plus personnel. «Tu as accepté cette énergie, peut-être parfois cette insolence avec beaucoup de bienveillance et de sagesse, et de cela j'ai appris», a poursuivi le chef de l'Etat.

🗨 "Merci d'avoir accepté ce jeune président impétueux qui voulait tout bousculer"



Les mots d’Emmanuel Macron à Angela Merkel pour sa dernière visite en France en tant que chancelière pic.twitter.com/fmNFehalTa — BFMTV (@BFMTV) November 4, 2021

Une allusion aux quelques différends qui sont survenus entre eux, lorsque la chancelière – qui a travaillé avec quatre présidents français – lui a reproché des propos trop brutaux, par exemple lorsque le Français avait jugé l'OTAN en «état de mort cérébrale».

«Nous avons ensemble bousculé beaucoup de choses et fait beaucoup pour l'Europe , avant la crise et après la crise», a encore ajouté le chef de l'Etat, avant de conclure par ces mots : «Depuis que tu es chancelière, la France a appris à te connaître et à t'aimer [...] durant toutes ces années, tu as contribué à garder l'Europe unie malgré tous les chocs [...] c'est un magnifique destin européen.»

Emmanuel Macron a également offert à Angela Merkel un document portant inscription de «la première apparition de la Chancelière dans les listes de délégations à Paris», en 1990.

La cérémonie s'est achevée par une embrassade entre les deux dirigeants. Ils devaient ensuite dîner au château, avec leur époux et épouse respectifs.

La chancelière quittera la politique après la constitution d'un nouveau gouvernement allemand attendue en décembre. Elle avait deux heure plus tôt été accueillie par le président français dans le centre historique de Beaune.