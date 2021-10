Remonter le temps pour réserver le Bataclan à «Zemmour et son public»: un humoriste soulève un tollé

L'humoriste Gaétan Matis a suscité de nombreuses réactions d'indignation en s'imaginant remonter le temps pour réserver le Bataclan, le soir du 13 novembre 2015, à Eric Zemmour et ses soutiens.

Une plaisanterie de mauvais goût a permis le 9 octobre à l'humoriste Gaétan Matis d'atteindre une notoriété inédite. Dans un message sur Instagram, il a ainsi écrit : «Si j'avais une machine à voyager dans le temps, je bookerai le Bataclan pour la soirée du 13 novembre 2015 afin d'y organiser une soirée rencontre entre Eric Zemmour et son public» – soit le soir des attentats djihadistes meurtriers qui ont notamment frappé la salle de spectacle parisienne. Cette punchline a été dénoncée par le compte Twitter officiel d'Eric Zemmour, celui-ci qualifiant Gaétan Matis d'ami de l'humoriste controversé Yassine Belattar et l'accusant de «souhaite[r] le massacre par des djihadistes de tous ceux qui soutiennent» le journaliste de droite.

Cet « humoriste », ami de Yassine Belattar, souhaite le massacre par des djihadistes de tous ceux qui me soutiennent. De quel côté est la violence ?#ZemmourBataclan#GaetanMatispic.twitter.com/B4ryz5nju1 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) October 9, 2021

Le message initial de Gaétan Matis a depuis été supprimé de ses comptes. Les proches d'Eric Zemmour se sont évidemment scandalisés de cet humour déplacé, comme le président de Génération Z, Stanislas Rigault : «Imaginez si un humoriste disait la même chose sur un homme ou une femme de gauche ?»

#ZemmourBataclan#GaetanMatispic.twitter.com/FmzN0epZsF — Stanislas Rigault (@stanislasrig) October 9, 2021

L'eurodéputé du Rassemblement national Gilbert Collard en appelle au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et au ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti : «Humoriste de l'horreur, souhaiterait "voyager dans le temps" et organiser au Bataclan "une soirée rencontre entre Zemmour et son public" : il faut une condamnation exemplaire de cet appel au massacre !»

#GaetanMatis, humoriste de l'horreur, souhaiterait « voyager dans le temps » et organiser au #Bataclan « une soirée rencontre entre #Zemmour et son public » : il faut une condamnation exemplaire de cet appel au massacre ! @GDarmanin@E_DupondMpic.twitter.com/Ay8n9fvNHG — Gilbert Collard (@GilbertCollard) October 9, 2021

La députée Les Républicains Constance Le Grip a qualifié ces mots de «honte».

Certains à gauche, comme le président de Demain souverain, Paul Melun, ont aussi critiqué Gaétan Matis. Mais «soyez sans crainte», ironise-t-il, «on le retrouvera bientôt dans une chronique "humoristique" sur France inter».

Soyez sans crainte, on le retrouvera bientôt dans une chronique « humoristique » sur @franceinter !#GaetanMatispic.twitter.com/HbOCg7hcK2 — Paul Melun (@PaulMelun) October 9, 2021

La journaliste de Cnews Sonia Mabrouk a estimé que le message de Gaétan Matis n'était «pas un appel à la haine mais un appel à un massacre». «Ça soulève le cœur et ça doit soulever l’indignation générale et plus encore», ajoute-t-elle.

Ça soulève le cœur et ça doit soulever l’indignation générale et plus encore. pic.twitter.com/AVIRrOXgzW — Mabrouk Sonia (@SoMabrouk) October 9, 2021

Gaétan Matis se produit actuellement dans la salle du Point Virgule. Son propriétaire, Jean-Marc Dumontet, a lui aussi condamné les propos de l'humoriste pour «son appel à la violence», qualifié d'«insupportable dans une démocratie».