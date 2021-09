Christiane Taubira défend son refus d'appeler à la vaccination

L'ancienne conseillère régionale de Guyane est revenue sur la polémique née après qu'elle ait affirmé «ne pas avoir vocation à appeler à la vaccination» dans ce territoire où la campagne vaccinale peine à progresser.

Dans l'émission C ce soir diffusée le 29 septembre sur France 5, Christiane Taubira s'est exprimée sur la polémique liée à son refus d'appeler publiquement à la vaccination contre le Covid-19 en Guyane. L'ancienne ministre de la Justice de François Hollande a confirmé et justifié sa position, tout en mettant en cause les pouvoirs publics.

Christiane Taubira : « Je pourrais dire ‘Allez vous faire vacciner’. Et après ? »



Dans #CCeSoir sur @France5tv, l’ancienne ministre de la Justice @ChTaubira répond à la polémique sur la vaccination.



➡️ #CCeSoir à 22h30 sur @France5tv !

«On peut continuer la diversion, on peut faire un feuilleton pendant six mois encore. Le gouvernement lui, il s'affranchit de ses responsabilités [...] Le problème de tout le monde c'est Taubira, donc on continue comme ça», a-t-elle déclaré en préambule.

Ce serait facile de dire une phrase "Allez vous faire vacciner!", et après? Et après?

Elle a ensuite confirmé sa position concernant la vaccination en ces termes : «L'avenir qui vient sera plus triste malheureusement que ce qu'on constate aujourd'hui, donc chacun prendra ses responsabilités. Je prends les miennes, je dis les choses et je les dis à haute voix, je les dis clairement. Ce serait facile de dire une phrase "Allez vous faire vacciner!", et après? Et après?».

Evoquant le fait que plus de 70% de la population guyanaise ne soit pas vaccinée, Christiane Taubira a ensuite affirmé qu'il y avait «une question sur la parole publique».