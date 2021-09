Mélenchon/Zemmour : la «cellule de fact-checking» de BFM cible d'une avalanche de critiques

L'initiative de BFM visant à vérifier en direct les propos de ses invités a subi un véritable retour de bâton sur les réseaux sociaux où journalistes, hommes de loi mais aussi personnalités politiques ont décidé de «fact-checker les fact-chekers».

Le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle aura fait parler d'elle ! L'équipe de BFM chargée de vérifier les faits énoncés par Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour pendant leur débat diffusé dans la soirée du 23 septembre a suscité une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux.

Entre les réactions indignées des uns et la touche d'humour apportée par d'autres, une écrasante majorité de commentateurs, parmi lesquels figurent des journalistes, avocats ou encore des personnalités politiques, ont remis en cause certaines interventions de l'équipe en question qui, composée d'une dizaine de personnes, avait été baptisée «cellule de fact-checking».

«La pire idée possible», «comique», «fact-checking des fact-chekers»...

Entre autres sujets largement commentés, la réponse apportée par une journaliste de la chaîne télévisée à Jean-Luc Mélenchon qui avait recouru à une formule imagée pour pointer l'existence d'une fracture énergétique en France, en déclarant notamment que «des Français [avaient] passé l'hiver dans le noir». «FAUX, la loi interdit aux fournisseurs d'énergies de couper le courant durant la trêve hivernale», lui a alors rétorqué l'équipe de journalistes assignés à vérifier ses propos. Publié sur les réseaux sociaux, l'extrait en question a généré des centaines de réactions indignées.

#DebatBFMTV



LA VÉRIF - Selon Jean-Luc Mélenchon, des Français ont passé l'hiver dans le noir



❌ FAUX, la loi interdit aux fournisseurs d'énergies de couper le courant durant la trêve hivernale pic.twitter.com/Dmtnpx7dqT — BFMTV (@BFMTV) September 23, 2021

Parmi elles, celle d'Ariel Guez, journaliste pour la chaîne parlementaire LCP, et qui, visiblement remonté contre ses confrères de BFM, a estimé que ce «fact-checking» était «la pire idée possible». «Evidemment que des gens retardent au maximum pour allumer leur chauffage dans l'année et la lumière le soir en rentrant chez eux. Non ils ne passent pas "l'hiver dans le noir." Mais parce que cette formule, c'est ce qu'on appelle une figure de style en fait. Un pauvre : je passe l'hiver dans le noir, Fact-checkeur BFM : Non, vous avez allumé une lampe entre 15h et 17h le 21 décembre», a-t-il ironisé dans un série de tweets à ce sujet.

Un pauvre : je passe l'hiver dans le noir

Fact-checkeur BFM : Non, vous avez allumé une lampe entre 15h et 17h le 21 décembre. — Ariel Guez (@Ariel_Guez) September 23, 2021

Autre vérification de l'équipe de BFM ayant suscité d'amers commentaires : celle des propos d'Eric Zemmour qui, durant le débat, a affirmé que la France compterait deux millions d'immigrés supplémentaires à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. «FAUX, d'après le démographe Hervé Le Bras, il y aura entre 850 000 et un million d'immigrés en plus en France, en cinq ans», lui a alors répondu la «cellule de fact-checking».

Avocat général à la cour d'assises au sein de la cour d'appel de Paris, Philippe Bilger a critiqué le choix politique de la chaîne télévisée qui aurait sciemment recouru à un expert politisé, de gauche, pour contrer les propos de l'écrivain polémiste. «Ce fact-checking est assez comique. On demande à Hervé Le Bras et non à Michèle Tribalat : on choisit des experts de gauche et pas l’autre», a écrit le magistrat, en faisant ici référence à deux démographes aux sensibilités politiques différentes.

Ce fact-checking @BFMTV est assez comique. On demande à #HervéLeBras et non à #MichèleTribalat: on choisit des experts de gauche et pas l’autre.@BFMTV — Philippe Bilger (@BilgerPhilippe) September 23, 2021

La cellule de fact-checking s'est également attiré les foudres du magistrat Charles Prats, Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Paris, après avoir remis en cause une affirmation d'Eric Zemmour selon laquelle la fraude sociale en France s'éleverait à 50 milliards d'euros par an, BFM assurant en substance que ce chiffre était 50 fois trop élevé. C'est à l'antenne de la concurrence chez Sud radio que Charles Prats a décidé de revenir sur le sujet. «La commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale a conclu, sur l'année 2021, à 45 milliards d'euros en fraude aux prestations sociales. Ce n'est pas seulement moi qui le dis !», y a notamment affirmé l'homme de loi.

En tout état de cause, Pascal Brindeau, rapporteur d'une commission d’enquête sur la fraude sociale, déclarait en septembre 2020 que la fraude non détectée se chiffrait «entre 14 et 45 milliards d'euros», selon des propos rapportés par France Info.

🗣 @CharlesPrats : "La commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale a conclu, sur l'année 2021, à 45 milliards d'euros en fraude aux prestations sociales. Ce n'est pas seulement moi qui le dis !"#fraudesociale#BFMTV

💻 https://t.co/m6lwrJ7kMGpic.twitter.com/fw6iz9gHlJ — Sud Radio (@SudRadio) September 24, 2021

Quant à la rectification proposée par BFM en réponse aux propos d'Eric Zemmour selon qui il y aurait en France 1 000 agressions par jour («FAUX, selon le ministère de l'Intérieur, en 2020, il y a eu 260 000 agressions soit environ 700 par jour», a souligné la chaîne d'informations en continu), elle a fait bondir le militant identitaire Damien Rieu qui a pour sa part décidé de partager un récent article du Figaro faisant état de «2 000 agressions par jour» sur le premier semestre 2021 en comptabilisant «les agressions commises sur la voie publique, à l’école ou dans le cadre intrafamilial». «Fact-checking des fact-chekers du débat sur BFM», a-t-il ironisé dans un tweet.

🔴 Fact-checking des fact-chekers de #DebatBFMTV : ni 700, ni 1000.

👉 Il y a 2000 agressions par jour. https://t.co/fmIJU9GfqMpic.twitter.com/SjWAVMwiFA — Damien Rieu (@DamienRieu) September 23, 2021

Autre sujet qui cette fois n'a pas fait l'objet de vérification de la part de BFM, au grand dam de certains commentateurs : le fait qu'Eric Zemmour affirme qu'«il n'y [avait] jamais eu d'accident nucléaire en France». Parmi les réactions à ce sujet, celle d'un journaliste du Parisien, Nicolas Berrod, a provoqué plusieurs centaines d'interactions sur Twitter. «Dans les faits, il y a eu deux [accidents] de niveau 4 (sur une échelle jusqu'à 7)», a-t-il écrit, repartageant un lien sur le sujet disponible sur le site du gouvernement.

Eric Zemmour : "Il n'y a jamais eu d'accident nucléaire en France."

Jean-Luc Mélenchon : "Ah bon?"#DebatBFMTV



Dans les faits, il y en a eu deux de niveau 4 (sur une échelle jusqu'à 7).https://t.co/rSj6IVpf6Kpic.twitter.com/Xy3m3pmGeo — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) September 23, 2021

Si elle n'est pas la première en son genre, il est à noter que l'initiative de BFM visant à vérifier en direct les propos de ses invités avait particulièrement été mise en avant par la chaîne en amont du débat.

Le retour de bâton qu'elle a provoqué n'est pas sans rappeler la défiance grandissante d'une partie de la population vis-à-vis des médias, un phénomène particulièrement observable sur les réseaux sociaux ou encore à l'occasion de récents mouvements sociaux au cours desquels ont été constatées plusieurs manifestations d'hostilité visant les professionnels de l'information.