Primaire écologiste : Yannick Jadot et Sandrine Rousseau qualifiés pour le second tour

Le second tour de la primaire écologiste opposera Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Ils ont respectivement obtenu 27,70% et 25,14% des voix. Avec 22,32% des suffrages, la députée Delphine Batho en est en revanche exclue.

L'eurodéputé Yannick Jadot et l'économiste Sandrine Rousseau sont arrivés en tête du premier tour de la primaire écologiste. Ils s'affronteront au deuxième tour prévu du 25 au 28 septembre. Avec 27,70% des voix des plus de 122 000 inscrits, Yannick Jadot est arrivé en tête de ce scrutin organisé en ligne du 16 au 19 septembre. Sandrine Rousseau récolte quant à elle 25,14% des voix.

#PrimaireEcologiste - les résultats du premier tour



122675 participantes et participants

86,91% de participation

0,2% votes blancs pic.twitter.com/NWcKwGFewc — EELV (@EELV) September 19, 2021

Prenant la parole à l'issue des résultats de ce premier tour, Yannick Jadot s'est déclaré «extrêmement heureux de la tenue de cette primaire». «On a eu trois débats qui ont été exemplaires», a-t-il ajouté.

Confiante sur la capacité des écologistes «à aller jusqu'à Elysée», sa rivale a estimé «que le temps des petits pas et de l'accompagnement n'est plus [d'actualité]». Et d'affirmer : «Il nous faut une écologie ambitieuse, sociale et qui ne faiblit pas face aux enjeux, une écologie de victoire. La société et ce second tour le montrent, il nous faut à nous, être à la hauteur de nos responsabilités.»

La députée Delphine Batho avec 22,32% est arrivée troisième mais échoue à se qualifier au second tour, suivie par le maire de Grenoble Eric Piolle avec 22,29%. Jean-Marc Governatori ferme la marche avec 2,35%. Les pronostics avaient été rendus difficiles par le quadruplement du précédent record d'inscrits pour une primaire écologiste, qui était jusque-là de 32 000 personnes en 2011.