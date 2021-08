Cinquième samedi de manifestations contre le pass sanitaire en France (EN CONTINU)

Moins d'une semaine après la généralisation du pass sanitaire, plus de 200 manifestations contre ce dispositif sont prévues en France. Les cortèges pourraient regrouper 250 000 personnes, battant le record d'affluence officielle établi le 7 août.

Inédite en plein été, la contestation contre les mesures sanitaires prises par le gouvernement n'en finit plus de grossir, attirant un public divers : familles, primo-manifestants apolitiques, soignants ou encore pompiers en tenue, entre autres. Selon une note du Service central du renseignement territorial établie le 11 août et consultée par BFM TV, environ 250 000 manifestants sont prévus par les autorités dans 200 villes (soit une cinquantaine de plus que le 7 août).

En dehors de la capitale, les défilés les plus importants sont attendus à Toulon (15 000 manifestants), Montpellier (10 000 manifestants), puis Nice, Marseille et Perpignan. Par ailleurs, des initiatives plus atypiques telles que des pique-niques et des terrasses sauvages devraient être organisées durant le week-end dans certaines villes.

A Paris, trois manifestations sont prévues : une première dirigée par le président des Patriotes Florian Philippot, qui partira à 14h30 de la place de la Catalogne en direction de Port-Royal ; une deuxième à l'appel de Gilets jaunes, qui doivent se rassembler autour de la Porte Dorée à 11h30 pour un départ à 13h vers la place de Clichy ; enfin, une troisième qui doit quitter la place de la Bourse vers 13h30 en direction du Palais-Royal.

A Toulouse, une manifestation partira à 14h du métro Jean-Jaurès, alors que le préfet a interdit l'accès des manifestants à l'hypercentre de la ville rose.