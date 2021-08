«Vous tuez la France» : Jean Castex pris à partie lors d'une visite à Carcassonne

En visite dans l'Aude, le Premier ministre a été interpellé de vive voix par une passante bien décidée à lui signifier son opposition aux restrictions et au pass sanitaire, qui, selon elle, tuent la France, les restaurateurs et les artisans.

Lors de sa visite à Carcassonne (Aude) ce 11 août, le Premier ministre s'est fait interpeller par une passante visiblement très remontée contre la gestion de la crise par le gouvernement, et notamment la mise en place du pass sanitaire. La scène a été captée par les caméras de BFM TV.

Et en plus, vous paradez alors que tout le monde là, on est traités comme des chiens

«Vous tuez la France monsieur, vous tuez la France et les commerçants. Et vous tuez aussi tous les artisans qui sont en train de mourir, voilà ce que vous faites», a lancé la femme en croisant le cortège du Premier ministre qui déambulait dans les rues de la ville. Et en plus, vous paradez alors que tout le monde là, on est traités comme des chiens», poursuit la passante, véhémente.

Jean Castex pris à partie par une passante lors de sa visite dans l’Aude pic.twitter.com/VCI3o9jKvW — BFMTV (@BFMTV) August 11, 2021

«Je ne parade pas, et je n'ai tué personne, au contraire, j'en ai sauvé. On essaye d'en sauver», se défend alors le chef du gouvernement.

Pas de quoi convaincre son interlocutrice, qui insiste : «Je ne pense pas, demandez aux restaurateurs, ils sont en train d'essayer de survivre ici. On peut quand même manger sur une terrasse sans pour autant infecter qui que ce soit je crois, qu'on soit vaccinés ou pas.» «De toute façon, votre vaccin c'est pas un vaccin», conclut-elle, dans ce qui s'apparente à une référence aux vaccins à base d'ARN messager.

La scène s'est déroulée après le Conseil de défense sanitaire auquel le Premier ministre a assisté depuis la préfecture de l'Aude. Le but de sa visite dans la ville de Carcassonne était notamment de défendre le pass sanitaire le cas échéant, et d'en constater l'application sur le terrain.