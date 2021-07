Mélenchon enfariné : des travaux d'intérêt général requis contre l'auteur du geste et son complice

Des peines de travaux d'intérêt général ont été requises par le ministère public contre le youtubeur qui avait jeté de la farine au visage de Jean-Luc Mélenchon lors d'une manifestation contre les «idées de l'extrême droite» à Paris en juin.

Des peines de travaux d'intérêt général ont été requises le 7 juillet à Paris à l'encontre du jeune homme qui a enfariné Jean-Luc Mélenchon et son ami, qui a filmé ce «geste de contestation globale» lors d'une manifestation contre les «idées de l'extrême droite» en juin dernier.

A l'audience, à laquelle le chef de file de La France insoumise n'a pas assisté, le youtubeur souverainiste, chômeur de 27 ans, a défendu devant le tribunal correctionnel un «geste politique», et un «coup médiatique de contestation». «On visait ses idées plus que sa personne», a assuré l'enfarineur, propre sur lui.

«C'était peut-être une manière pas maligne du tout d'exprimer mon mécontentement», a concédé le complice, chômeur de 29 ans et étudiant en cinéma.

Le geste était «violent, humiliant», leur a dit le procureur, requérant 140 heures de travail d'intérêt général pour l'enfarineur et 105 heures pour le complice. Jean-Luc Mélenchon, qui n'avait pas porté plainte, ne s'était pas constitué partie civile.

Mélenchon ne veut pas faire de la publicité à des «militants d'extrême droite»

Il avait adressé au tribunal, via son conseil, Me Jade Dousselin, un courrier expliquant qu'il n'estimait «pas nécessaire de [se] déplacer et de faire publicité malgré [lui] à des militants d'extrême droite dont le geste ne traduit que leur mépris des institutions républicaines».

«Je comprends qu'il ait pu se sentir agressé, mais le but n'était pas de le traumatiser», a dit le youtubeur, contestant vigoureusement «être d'extrême droite». Son complice, qui filmait la scène, s'est lui plaint du «battage médiatique» qui a suivi. «Vous vous en doutiez un peu quand même, c'était le but non ?», lui a lancé la juge.

Le 12 juin, au début de la manifestation parisienne, et alors qu'il répondait à la presse, le patron des députés LFI et candidat à la présidentielle avait reçu de la farine sur le visage. Sur les réseaux sociaux, des internautes avaient vite reconnu l'enfarineur comme étant le jeune animateur de la chaîne YouTube «Pourquoi ça craint ?», créée en janvier 2020 et comptant 22 000 abonnés.

Après une première série de vidéos fustigeant l'immigration, l'Union européenne, les militants antifascistes, les médias et la République, le youtubeur réalisait ces derniers mois des interviews de personnalités marquées à l'extrême droite ou «anti-système», notamment un rappeur nationaliste, et un Gilet jaune royaliste. La décision du tribunal sera rendue le 7 septembre.