Pass sanitaire : Attal décrit les «pistes» de réflexion pour pousser les Français à se vacciner

«On peut imaginer que le périmètre du pass sanitaire puisse évoluer, qu'il puisse concerner davantage d'activités» : Gabriel Attal explique au micro de France Inter comment le gouvernement entend inciter davantage de Français à se vacciner.

Interrogé avec insistance sur France Inter ce 5 juillet à propos d'une obligation vaccinale contre le Covid-19, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a estimé : «Il faut convaincre très largement les Français de se faire vacciner. On peut aussi imaginer des incitations. Inciter les Français à se faire vacciner davantage en utilisant notamment le pass sanitaire, c'est ce qu'a proposé le Premier ministre comme piste.»

.@GabrielAttal : "Il faut convaincre très largement les Français de se faire vacciner davantage, imaginer des incitations, en utilisant par exemple le pass sanitaire" #le79Interpic.twitter.com/Fc8n5RJQxY — France Inter (@franceinter) July 5, 2021

Le jeune secrétaire d'Etat a par ailleurs fait savoir qu'une réflexion était actuellement en cours au sein du gouvernement et avec les autres familles politiques françaises : «On en discute ces jours-ci avec les groupes et les formations politiques. Aujourd'hui, vous avez un pass sanitaire qui est demandé pour un certain nombre d'activités qui sont limitées aux très grands rassemblements, aux discothèques, aux voyages.»

Et de préciser : «On peut imaginer que le périmètre du pass sanitaire puisse évoluer, qu'il puisse concerner davantage d'activités et qu'à un moment donné, la question de la gratuité des tests et de leur prise en charge par la sécurité sociale se pose, ce qui peut être une incitation à se faire vacciner davantage, tout cela est en débat.»