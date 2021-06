Un député LREM va affronter un député LFI sur le jeu vidéo League of Legends

Les députés Denis Masséglia de La République en marche et Ugo Bernalicis de La France insoumise s'affronteront le 14 juin en ligne et en direct sur ce jeu vidéo de type arène de bataille, une première pour des parlementaires.

Adversaires politiques, mais pas seulement : les députés Denis Masséglia de La République en marche (LREM) et Ugo Bernalicis de La France insoumise (LFI) s'affronteront virtuellement sur League of Legends, un jeu vidéo de type arène de bataille en ligne.

La rencontre devrait avoir lieu le 14 juin à 20h et sera diffusée sur la chaîne Twitch de Jean Massiet, un streamer (c'est-à-dire un joueur retransmettant en direct ses parties) passionné de politique et qui collabore avec la chaîne parlementaire Public Sénat, comme le rappelle BFMTV. Un autre streamer expert de League of Legends, GobGG, animera la confrontation entre les députés, tous deux membres du groupe d'études sur le jeu vidéo à l'Assemblée nationale. Ugo Bernalicis a d'ores et déjà annoncé que son équipe se nommera «Les Carapateurs en Commun», en référence à un monstre du jeu et du slogan de LFI "L'avenir en commun".