maythe4th : Dupont-Aignan reprend le générique de Stars Wars et se rêve en sauveur de la France

Dans une vidéo mise en ligne sur Twitter à l'occasion de la célébration de la saga de George Lucas, Debout la France dit se préparer pour la présidentielle 2022 face au duel annoncé entre «la cupide République en Marche» et Marine Le Pen.

«Episode 2022. Macron vs Le Pen : la menace fantôme.» C'est ainsi que débute la vidéo mise en ligne le 4 mai par le parti Debout La France (DLF) de Nicolas Dupont-Aignan à l'occasion de la journée Star Wars, fête non officielle célébrant la saga de George Lucas.

Cette vidéo d'une minute et demie reprenant les codes du générique des films, musique comprise, dresse le portrait d'un «peuple français [...] en pleine ébullition». «La taxation massive l'insécurité grandissante, l'amateurisme et l'incompétence du gouvernement dans la gestion de la crise du Covid-19 provoquent la discorde», est-il expliqué.

«Pour régler la question la cupide République en Marche et sa redoutable armée de députés fantoches calquent leurs pas sur la Chine et imposent un fichage sanitaire aux Français», peut-on également lire.

«Face a ce dangereux engrenage, tandis que les médias enferment les Français dans un duel dont on connait l'issue et dont le peuple ne sortirait pas vainqueur, Nicolas Dupont-Aignan prépare, avec une équipe capable, expérimentée et ayant déjà fait ses preuves, un programme pragmatique, concret et ambitieux capable de redresser le pays...», conclut la vidéo.

En bonus, DLF nous gratifie d'un photomontage de Darth Vader, personnage central et maléfique de la saga, et d'Emmanuel Macron.

© Capture d'écran/Twitter/DLF_Officiel

Le 4 mai, les fans de Star Wars célèbrent les films de la série et toute la culture entourant la saga. Cette date a été choisie autour du jeu de mot «May the Force be with you»(Que la force soit avec vous en anglais) devenue «May the fourth be with you» (Que le 4 mai soit avec vous). La force accompagnera-t-elle Nicolas Dupont-Aignan lors de la prochaine présidentielle ? Réponse au mois d'avril 2022.