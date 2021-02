Mobilisation interprofessionnelle contre la politique économique du gouvernement

A l'appel de la CGT, de la Fédération syndicale unitaire et du syndicat Solidaires, des citoyens descendent dans les rues pour la préservation et le développement de l’emploi et des services publics, et contre la précarité.

Ce 4 février, des citoyens descendent dans les rues à l’appel de la CGT, de la Fédération syndicale unitaire et du syndicat Solidaires, dans le cadre d'une grève interprofessionnelle pour la préservation et le développement de l’emploi et des services publics, contre la précarité. Les étudiants sont également appelés à manifester pour un retour en présentiel dans les universités.

A Paris, la manifestation, qui doit relier la place de la République à celle de la Nation, doit démarrer vers 14h.