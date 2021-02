Classement mondial des villes les plus sûres : la France à la traîne

La plateforme participative Numbeo a publié un classement des villes les plus sûres du monde, basé sur le ressenti des voyageurs. Aucune ville française n'étant présente dans le Top 100, la France se voit attribuer un mauvais indice de sûreté.

La base de données participative Numbeo a publié, le 26 janvier, son classement des grandes villes les plus sûres du monde. Basé sur le ressenti des touristes, cet indice n'a pas vocation a servir de référence objective, mais permet néanmoins d'avoir une vue d'ensemble sur le regard porté par les voyageurs.



La France se situe en 22e position des pays comptant au moins quatre villes présentes dans le classement, avec un indice de sûreté de 49,6% et aucune ville présente dans le Top 100.

La première ville française à la 194e place

Sur les 431 villes recensées, la première ville française à faire son apparition dans le classement est Nice, à la 194e place, suivi de Bordeaux, à la 221e place, puis Lyon, à la 239e place. Paris, la capitale française, apparaît à la 312e place du classement tandis que Marseille, avec un indice de sécurité de 41, apparaît comme la ville la moins sûre de France en se positionnant à la 354e place.

Comme le souligne Le Figaro, les villes des pays du Golfe, Abou Dhabi et Doha occupent respectivement la première et la deuxième place du classement. Taipei est à la 3e place suivi de Québec et Zurich, respectivement à la 4e et 5e place. À noter que la Suisse s'en sort bien avec au total trois agglomérations présentes dans le Top 20 des agglomérations les plus sûres. Elle occupe d'ailleurs la tête de la liste des pays ayant au moins quatre villes présentes dans le classement.

Les dix villes les plus mal classées se trouvent en Afrique et en Amérique latine. Caracas est en dernière position avec un indice de sûreté d'à peine 15% et quatre villes d'Afrique du Sud sont parmi les plus mal classées (Durban, Johannesburg, Pretoria et Pietermaritzburg).

Ce classement des grandes villes les plus sûres du monde est publié tous les six mois depuis 2012. Numbeo établit ses données à partir des avis des voyageurs sur les trois dernières années et attribue à chaque ville un indice de sécurité entre 0 et 100%. Cette année, la plateforme indique que 563 091 utilisateurs ont contribué à ce classement.

Numbeo produit également des données et des classements sur la sécurité, la qualité de vie, la pollution ou le prix de l'immobilier.