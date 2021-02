Stéphane Peu (PCF) : «Nous sommes tributaires de la production de vaccins par des firmes étrangères»

Pour l'élu PCF de Seine-Saint-Denis interrogé par RT France, «nous sommes victimes de la conversion de l'UE à l'ultralibéralisme». Et de demander une licence publique pour la production des vaccins à grande échelle et accessible au plus grand nombre.

Face aux difficultés d’approvisionnement en vaccins de la France, le Parti communiste français (PCF) a appelé à manifester ce 3 février devant les sièges de Pfizer à Paris et à Lyon. Le parti de gauche souhaite «libérer» le vaccin du groupe pharmaceutique afin que celui-ci puisse être produit à plus grande échelle sur d’autres chaînes de production.

La lutte contre une pandémie mondiale ne peut pas être dans la main des trusts pharmaceutiques

Devant @pfizer pour demander la levée des brevets sur le vaccin Covid. Faisons tomber les brevets dans le domaine public, réquisitionnons les usines et produisons le vaccin en masse en France.#PasDeProfitSurLaPandemiepic.twitter.com/XcZkia5IVT — PCF (@PCF) February 3, 2021

Pour le député PCF Stéphane Peu, interviewé par RT France, le vaccin doit être un bien commun de l’humanité : il ne peut être un «business» pour «quelques firmes» privées et devrait être sous licence publique, et non un brevet privé.

«La lutte contre une pandémie mondiale ne peut pas être dans la main des trusts pharmaceutiques», argue l'élu de la nation qui regrette, également, que la France soit «tributaire de la production de vaccins par des firmes étrangères».