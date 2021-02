Le décryptage - La France doit-elle revoir sa stratégie vaccinale ?

Alors que la pénurie de vaccins contre le Covid-19 guette les 27, la France et l’Union européenne doivent-elles s’intéresser au vaccin russe Spoutnik V ? D’après la revue médicale The Lancet, celui-ci est efficace à plus de 91%.

Pour répondre aux questions de Stéphanie De Muru : Philippe Besset, président de la FSPF (Fédération des syndicats pharmaceutiques de France), Guillaume Klossa, fondateur du think tank européen EuropaNova, et Laurent Alexandre, essayiste et chirurgien.