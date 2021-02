Agression filmée d'une jeune femme à Béziers : deux personnes placées en garde à vue

La police a interpellé deux femmes de 16 et 19 ans ayant été filmées en train de frapper et gifler une jeune stagiaire à Béziers, le 27 janvier 2021. Le maire de la ville Robert Ménard parle d'une «folie» et d'un acte «impensable».

Depuis plusieurs jours tournait sur les réseaux la vidéo de la violente agression d'une femme de 18 ans à Béziers qui s'est déroulée le 27 janvier dernier. Sur les images, on y voit la victime prise à partie par deux personnes, une fille de 16 et une autre de 19 ans, tandis qu'une troisième filme avec un téléphone portable volé, rapporte France Bleu.

L'agression a eu lieu avenue de la Marne, dans le centre de la ville. La victime, en stage à la Maison de quartier Martin-Luther-King, a été frappée et giflée à de nombreuses reprises, sans que personne n'intervienne.

Le maire de Béziers Robert Ménard, après avoir pris connaissance de ces images, a saisi le commissariat de la ville : «Cela doit être terrorisant de tomber sur quelqu'un qui fait preuve d'une telle violence. D'autant qu'il y a plusieurs vidéos de la même personne. C'est une folie de taper sur les gens ainsi. Il y a quelqu'un qui a filmé. Cela veut dire qu'ils frappent et filment. C'est impensable», a-t-il réagi auprès de la radio locale.

La jeune femme agressée a porté plainte et a été entendue par la police. Le 1er février, deux des trois suspectes ont été interpellées et placées en garde à vue. La troisième n'a pas encore été retrouvée, selon Midi Libre et France Bleu. La mère de la victime avait auparavant lancé un appel témoin sur Facebook, dans lequel on voyait le visage tuméfié de sa fille, avec ces quelques mots : «Elles se sont servies de ma fille comme d'un punching-ball à coups de pied, de poings. Elles lui ont arraché les cheveux.»

La vidéo de l'agression a été retrouvée par hasard à Montpellier dans le téléphone d'une fille de 14 ans, également victime du trio qui lui avait volé son portable et l'avait utilisé pour filmer.