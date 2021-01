Vaccination : les médecins toucheront 5,40 € par patient ajouté dans le fichier «SI Vaccin Covid»

Les médecins généralistes recevront 5,40 € supplémentaires par consultation lorsqu'ils réaliseront une injection de vaccin contre le Covid-19, à condition d'entrer les données personnelles du patient dans le fichier «SI Vaccin Covid».

Un email envoyé par l'Assurance maladie aux médecins généralistes de France et relayé par des internautes sur Facebook fait état de l'octroi d'une majoration de 5,40 € du tarif de leurs consultations lorsqu'une injection de vaccin contre le Covid-19 est réalisée.

Afin de bénéficier de cette somme, les médecins devront – à partir du 4 janvier – entrer certaines données personnelles du patient dans le logiciel SI Vaccin Covid (Système d'information du vaccin contre le Covid) mis en place par le gouvernement : des informations telles que l'identité et les coordonnées du patient, son numéro de sécurité sociale, ou encore des données de santé. Cette base de données a été mise en place à l’initiative du ministère des Solidarités et de la Santé et et est cogérée par la Direction générale de la santé et l’Assurance maladie. Une fois vacciné, le patient ne pourra plus exercer son droit d’opposition au traitement de ses données dans SI Vaccin Covid, selon Ouest France. Celles-ci ne sont cependant accessibles qu'aux professionnels de santé et relèvent du secret médical.

Contactée par 20 Minutes, la Caisse nationale de l'assurance maladie considère qu'il est «légitime de valoriser ce travail supplémentaire au service du bon suivi d’une campagne de vaccination sans précédent», la saisie des informations dans le fichier prenant environ cinq minutes par patient. Cependant, la facture pour celui-ci n'augmente pas, puisque la vaccination contre le Covid-19 est prise en charge à 100% par l'Assurance maladie.

Cette majoration liée à l'utilisation de SI Vaccin Covid n'a par ailleurs rien de secret, puisque le contenu de l'email envoyé aux médecins a été publié le 29 décembre sur Ameli.fr, le site officiel de l'Assurance maladie.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a commencé en France le 27 décembre, en se limitant dans un premier temps aux Ehpad. Le périmètre devrait être élargi à partir de fin février-début mars 2021 aux près de 14 millions de personnes présentant un facteur de risque lié à l’âge ou une pathologie chronique, pour finalement ouvrir la vaccination à l'ensemble de la population à partir du printemps 2021, selon l'Assurance maladie.